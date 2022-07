Kekko Dany, tra i più visti su YouTube/ Con Tu Tu Tu Ta Ta Ta a Napoli è virale!

Kekko Dany infiamma l’estate di Napoli, con il tormentone Tu Tu Tu Ta Ta Ta: il nuovo concerto in piazza è virale

Può dirsi uno degli hitmaker dell’estate 2022, dal momento che il video musicale del singolo estivo Tu tu tu ta ta ta è da tempo tendenza in rete, in particolare tra i tappeti musicali più utilizzati su TikTok, e in queste ore proprio lui, Kekko Dany, fa boom di views per i nuovi live show tenuti nelle ultime ore. Nella serata a cavallo tra il 30 e il 31 luglio 2022, l’artista neomelodico del momento ha presenziato ad una serie di concerti, tra cui l’emozionante live da piazza promosso e organizzato dal bar-pizzeria La Veronica, a Licola Mare (Giugliano in Campania), dove è stato special-guest insieme all’artista Valentino Schiano. Il concerto che Kekko Dany ha tenuto a Napoli fa incetta di interazioni social, affermandosi come uno dei thread più discussi in rete, complice l’ultimo singolo estivo che il cantante neomelodico ha presentato totally live con il resto della set-list proposta al concerto da piazza.

Con il leitmotiv dance-pop partenopeo, Tu Tu Tu Ta Ta Ta, Kekko Dany ha infiammato la piazza e regalato emozioni al cardiopalmo ai fedeli fan accorsi in massa per lui sul posto dell’evento, facendo ballare tutti i presenti. Non a caso, sui social network regnano ora sovrani i video di alcuni spezzoni della performance della hit estiva, dal ritornello romantico e al contempo discotecaro, “Stu core mije fa’ semp tu tu tu ta ta ta”, e il video musicale ufficiale del brano si impone tra i video più visualizzati su YouTube Italia del momento dopo il successo del remix del tormentone suonato al concerto Lovemi di Fedez, recentemente in onda su Italia 1.

Kekko Dany re neomelodico dell’estate 2022 con Tu Tu Tu Ta Ta Ta: la classifica dei video più visti su YouTube Italia

Ebbene sì, Tu Tu Tu Ta Ta Ta è in tendenza su YouTube Italia, alla #59, nella classifica dei video musicali più visti in data 31 luglio 2022, superando video di artisti del calibro di Alessandra Amoroso (che con Camera 209 è alla #66), Sangiovanni (#67 con Scossa), Tommaso Paradiso (#68 con Piove in discoteca), Harry Styles (#64 con As it was), Fabri Fibra (#71 con Stelle), Emma Muscat (#73 con Meglio di sera). Nel corso del live di Licola Mare, inoltre, Kekko Dany ha emozionato la folla inoltrando un messaggio alla madre, presente tra gli spettatori accorsi in piazza per lui: “Per la prima volta lei viene ad assistere ad un mio concerto”.













