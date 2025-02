Le scale di Sanremo 2025 fanno un’altra vittima: dopo Francesca Michielin, è caduto Kekkò dei Modà. La cantante si è fatta male ad una gamba, mentre il collega ha riportato un problema a una costola. A lanciare la notizia del nuovo infortunio al Festival è stato Gabriele Parpiglia, che su X ha parlato di una “rovinosa caduta” durante le prove, ma ha anche riferito l’ipotesi che si sia incrinata una costola.

L’indiscrezione ha poi trovato conferma nelle parole di Selvaggia Lucarelli, che però non si è sbilanciata sulle condizioni dell’artista. Infatti, la giornalista ha spiegato che in questa fase si sta cercando di capire la reale entità del problema, ironizzando poi sul fatto che al Festival di Sanremo 2025 ci siano stati più infortuni rispetto a Ballando con le Stelle.

Altri particolari li ha forniti il Corriere, secondo cui Kekko Silvestre è caduto mentre scendeva da una scala interna del teatro Ariston, quindi non quella principale, tramite cui si accede sul palco e che, di fatto, è quella che solitamente spaventa di più i concorrenti in gara.

COME STA KEKKO SILVESTRE DEI MODÀ DOPO LA CADUTA SUL PALCO DI SANREMO 2025?

Per quanto riguarda l’impatto della caduta, il Corriere ha riferito che comunque non ha impedito a Kekko Silvestre di prendere parte regolarmente alle prove in vista del Festival di Sanremo 2025. Dunque, c’è un giallo attorno alle condizioni di salute, perché sarebbe stata smentita l’indiscrezione della rottura di una costola, visto che non sarebbe stato necessario neppure al pronto soccorso e non sarebbe stata richiesta neppure una radiografia. Quindi, il cantante del gruppo è rientrato regolarmente dopo le prove e pare che stia abbastanza bene.

Invece, sarebbe andata peggio alla collega Francesca Michielin, visto che le è stato applicato un tutore alla gamba dopo la caduta dei giorni scorsi, non la prima nel suo caso, visto che aveva già sperimentato purtroppo l’esperienza. Per il momento, nessuna notizia dal diretto interessato: sui canali social del gruppo non c’è alcun riferimento alle condizioni di Kekko Silvestre dopo la sua caduta.