La rovinosa caduta di Kekko dei Modà a Sanremo 2025 ha complicato non poco la sua avventura nella kermesse canora. Francesco Silvestre, Kekko dei Modà come sta dopo caduta a Sanremo 2025? Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia pare che la situazione di Kekko sia abbastanza seria e importante più di quanto trapelato e che addirittura ci sia stata una violante lite tra Kekko e il suo manager Francesco Facchinetti per il mancato ritiro da Sanremo 2025. Il frontman dei Modà ha riportato delle contusioni ad una costola ma nonostante questo ha deciso di proseguire la partecipazione in gara contro il parere dei medici e del suo stesso manager.

Kekko dei Modà come sta dopo caduta a Sanremo 2025? Il primo a rivelare dettagli tutt’altro che incoraggianti sulla sua situazione dopo l’infortunio è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha parlato di “dolore lancinante alle costole” e “braccio dolorante” e che nonostante tutto in ogni serata si esibisce senza lamentarsi o chiedere di più di ciò che gli viene dato. E subito dopo ha anche attaccato Carlo Conti e tutta l’organizzazione del Festival perché pur essendo a conoscenza della situazione non fanno nulla per agevolarlo: ad esempio, facendolo cantare alle 21.30 e non a mezzanotte. Successivamente è stato lo stesso Kekko a rompere il silenzio sui social è rivelare che a causa del male alle costole ed il dolore persistente ha dovuto rinunciare a tutti gli impegno promozionali durante la settimana sanremese.

E non è tutto, perché sempre stando a quanto riporta Gabriele Parpiglia pare che c’è stata un’accesa lite tra Kekko dei Modà ed il suo manager Francesco Facchinetti proprio a causa del mancato ritiro da Sanremo 2025. Il giornalista riporta: “C’è chi ha visto e mi ha raccontato di un litigio molto acceso tra lui e il suo manager. Facchinetti insisteva per fermare la partecipazione al Festival per motivi di salute. Per i farmaci assunti. Per tutelare Kekko. Ma lui, a muso duro, ha detto no”. Al momento i diretti interessati tacciono ma agli occhi attenti del pubblico e degli utenti del web non è sfuggito che durante le sue esbizioni Kekko non stesse bene.