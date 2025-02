I Modà prenderanno parte a questa terza serata del Festival di Sanremo 2025, e andranno in scena per la seconda volta in questa intensa edizione dell’Ariston. C’è preoccupazione però riguardo le condizioni di Kekko, il frontman e cantante della band e c’è apprensione riguardo la sua presenza sul palco. Andiamo a vedere nello specifico cosa è successo.

Giulia Settembrini, chi è fidanzata Francesco Gabbani/ "Siamo un po' stupidi, ecco cosa facciamo..."

I Modà tornano a Sanremo dopo diversi anni e c’era grande curiosità riguardo il leader del gruppo Kekko, cantante che ha avuto tanti problemi negli ultimi anni. La sua avventura al Festival è iniziata però nel peggiore dei modi con l’uomo che è stato vittima di una caduta che gli ha causato un serio problema al torace. Per alcuni momenti si è temuta addirittura la rinuncia della band.

Iva Zanicchi chi è, 3 Sanremo vinti: “Come concorrente ho chiuso”/ “Claudio Villa diceva cose mostruose”

I Modà non hanno partecipato alla serata del Green Carpet con il cantante che ha preferito – in preda al dolore – restare a casa per riposare ed evitare ulteriore stress. Lo staff ha rilasciato il seguente comunicato: “A seguito di un piccolo incidente occorso oggi prima delle prove del Festival di Sanremo, il cantante e leader dei Modà Francesco Kekkò Silvestre ha riportato una lieve contusione a livello del torace”. Nonostante ciò Kekko non ha mai davvero pensato ad un clamoroso forfait.

Moda, Kekko come sta dopo l’incidente a Sanremo 2025? fa chiarezza sulle proprie condizioni

Inizialmente in molti pensavano ad una frattura ma fortunatamente si è trattato solo di una forte contusione. I medici gli avevano consigliato di restare a casa ma l’uomo non ne ha voluto sapere nulla e per questo ha deciso di esserci in ogni caso. I Moda tornano a Sanremo dopo diverso tempo e per loro si trattava di un’opportunità unica.

Significato Testo Lentamente di Irama/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

Kekko ha avuto in passato problemi con la depressione, ne ha parlato apertamente ed ha lavorato duramente per recuperare. La sua partecipazione è stata a rischio ma Kekko ha parlato delle sue condizioni a Fanpage ed ha spiegato: “Ho una contusione alle costole e non è il dolore ma più che altro quando spingo con il fiato mentre canto”, ha spiegato il cantante che però è chiaro ed ha spiegato ai fan:

“Tengo troppo a tornare ad esibirmi su un palco prestigioso come l’Ariston e non ho nessuna intenzione di rinunciare al Festival di Sanremo 2025, devo dire per nulla al mondo”. Kekko dei Moda canterà inoltre la canzone Angelo con Francesco Renga nella serata dedicata alle Cover in scena domani.