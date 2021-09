Kekko dei Modà, cugino Davide Silvestri/ Perché il cognome è diverso?

Chi guarderà il Grande Fratello Vip 2021 questa sera si accorgerà che sulla porta rossa ci sarà Daniele Silvestri e il cognome è uguale al famoso Kekko dei Modà, anzi no. Solo i più scaltri si sono accorti che in realtà il loro cognome differisce per la vocale finale e non per colpa dei loro genitori bensì per via di un errore. Secondo quanto loro stessi hanno rivelato sembra proprio che si tratta di un errore fatto all’anagrafe durante la trascrizione ed è per questo che i due, pur essendo cugini, hanno il cognome che differisce di una lettera. Per il resto Kekko dei Modà non ha di certo bisogno di presentazioni visto che è una delle voci più famose e più ricercate del panorama italiano degli ultimi anni nonostante questo lui ha ammesso di aver sofferto a causa di alcuni momenti no.

Kekko dei Modà lontano dalla musica per la sua famiglia

In particolare, nel corso della propria carriera, Kekko Silvestre ha fatto i conti con momenti particolari e complicati. Lui stesso, raccontandosi in un’intervista a Il Corriere della Sera, ha fatto sapere le ragioni di questa sorta di blackout che ha coinvolto anche la famosa band. Il cantante ha deciso di raccontare i problemi dovuti al peso della notorietà che non gli permetteva più di vivere al meglio la sua vita lontano dal palco. In particolare, le cose sono cambiate quando Kekko si è accorto che tornava a casa e che sua figlia quasi non lo riconosceva nascondendosi dietro la madre come si fa quando si incontra un estraneo. Lui stesso ha ammesso di aver paura di baciare la moglie e la figlia per paura di ammalarsi e dover rimandare i concerti ma alla fine ha deciso di dire basta. Adesso ha un rapporto con sua figlia, riesce ad accompagnarla a scuola e la aiuta per i compiti quando può.

