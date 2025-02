Kekko dei Modà incidente a Sanremo 2025, in difficoltà durante l’esibizione: “Mi fa male parlare”

La prima serata di Sanremo 2025 è contraddistinta dalla carrellata di tutti e ventinove cantanti in gara che si esibiscono con le loro canzoni. Alla vigilia della kermesse però due cantanti si sono infortunati cadendo dalle scale, Francesca Michielin che si è fatta male ad una gamba e Kekkò Silvestre dei Modà che si è fratturato una costola. Il cantante in modo stoico è salito sul palco dell’Ariston è non si è risparmiato ed ha intonato a voce piena la sua canzone Non ti dimentico.

L’esibizione dei Modà a Sanremo 2025, nonostante l’infortunio di Kekko Silvestre ha portato a casa sia l’applauso del teatro che i complimenti e gli apprezzamenti per la grinta e la forza sui social. Dopo l’esibizione Carlo Conti si è avvicinato a Kekko Silvestre per chiedergli come stesse ed il cantante non ha menzionato minimamente l’infortunio subito limitandosi a dire che stava bene, incassare gli applausi.

Sanremo 2025, incidente Kekko Silvestre dei Modà: “Non ho dolore ma mi fa male parlare”

Poco prima in alcune interviste Francesco (Kekko) Silvestre dei Modà ha rivelato come sta dopo l’infortunio: “Ho una contusione alle costole” e subito dopo ha aggiunto: “Non è tanto il dolore, è più quando spingo con il fiato mentre canto. Noi ci esibiamo per ventesimi, intorno a mezzanotte. Io ho voglia di brutto di esibirmi” Aggiungendo che tiene troppo a tornare ad esibirsi su un palco prestigioso come l’Ariston e non nessuna intenzione di rinunciare a Sanremo 2025 per nulla al mondo.