Io canto Family sta per tornare in onda con l'arrivo di Ermal Meta ma spunta un retroscena sul mancato arrivo di Kekko dei Modà.

Il canto family tornerà in onda da martedì 16 settembre 2025 con un’edizione tutta nuova. Al timone dello show ci sarà sempre Michelle Hunziker che al proprio fianco avrà un cast totalmente rinnovato sia per quanto riguarda i giudici che i coach. Al debutto, in veste di capisquadra: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. In giuria, invece, Patty Pravo e Noemi che avranno il compito di giudicare le varie esibizioni. Come fa sapere Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, tuttavia, le due cantanti non saranno sole ma ogni settimana avranno al loro fianco un ospite diverso.

Nonostante non sia ancora partito, Io canto family sta scatenando diversi rumors per il mancato arrivo di Kekko Silvestre. Il leader di Modà, infatti, era tra le new entry del programma che è stato totalmente stravolto in questa nuova edizione. Stando a quello che fa sapere Gabriele Parpiglia, quello di Kekko dei Modà non sarebbe stato un rifiuto volontario.

Kekko dei Modà: il retroscena di Gabriele Parpiglia

Kekko dei Modà non avrebbe rinunciato alla partecipazione a Io canto family volontariamente. Stando a quello che fa sapere Gabriele Parpiglia, infatti, il cantante avrebbe partecipato anche grati al programma di canale 5 in partenza con la conduzione di Michelle Hunziker.

“Kekko non ha mai mollato, non si è tirato indietro, non ha lasciato il progetto a metà, non è stato scontroso, maleducato o scorretto con chi gli ha offerto un lavoro” – scrive Gabriele Parpiglia. “Semplicemente ha alzato la mano per dire: ‘Mi avere preso come coach perché devo cantare 20 pezzi?”, conclude Parpiglia.

