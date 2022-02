Kekko Modà, cugino Davide Silvestri/ La passione per la birra e qualche

Davide Silvestri e Kekko dei Modà, cugini inseparabili

Davide Silvestri è uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Uno dei suoi migliori amici, nonchè cugino è un cantante molto famoso, ovvero Kekko, frontman dei Modà. Confidandosi con Alfonso Signorini, il concorrente del GF VIP ha dichiarato: “Kekko è l’amore della mia vita. E’ importante perché, in un certo senso, mi ha salvato la vita. Siamo sempre stati uniti e nessuno dei due ha mai raccomandato l’altro. Nel momento del bisogno è stato l’unico, insieme a mio papà, a salvarmi la vita. (…) Lui mi vedeva triste, che combattevo per fare qualcosa di diverso e non sapeva come aiutarmi, non sapeva come darmi lavoro. Voleva aiutarmi economicamente, ma io volevo un lavoro. Poi, il suo assistente ha cambiato lavoro e io ho avuto la fortuna di entrare a lavorare con lui”. E così è stato: l’attore e suo cugino Kekko sono soci in affari e hanno un’azienda che produce birra.

Il cognome diverso e la passione per la birra

Davide Silvestri è il cugino di Kekko Silvestre, leader dei Modà. Una curiosità riguarda il loro cognome, simile ma diverso per l’ultima vocale. A quanto pare, il cognome esatto è Silvestri. C’è stato un errore all’anagrafe, un errore nella registrazione che non è stato più cambiato ed è rimasto tale. Per questo i due cugini, oggi, hanno un cognome diverso. Davide Silvestri e Kekko Silvestre oltre alla parentela condividono la passione per la birra, proprio come ha spiegato l’attuale gieffino intervistato tra le pagine di Nuovo nel 2018: “Sono concentrato solo sulla mia birra, che si chiama Lira, come la vecchia valuta italiana. Le mie ricette hanno per simboli una cornucopia e un agricoltore, proprio come le vecchie monete da una e due lire. E ognuna porta la firma del ‘governatore’ che sono io, e del cassiere, Kekko, socio nell’impresa”.

