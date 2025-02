È la domanda che sorge spontanea a coloro che sono dotati di un minimo di sensibilità: ma come sta Kekko Silvestre? Il cantante ha spiegato a RTL 102.5 di essere caduto dietro le quinte e di aver sbattuto con uno spigolo proprio sul costato. Si aspetta che dalla botta diventi di tutti i colori prima di guarire anche perché dovrebbe avere circa due costole rotte. E cantare avendo un problema di salute così non è per nulla facile.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Kekko dei Modà: “Ha un dolore lancinante”, e poi bisogna sottolineare come chi organizza la scaletta delle serate di Sanremo non abbia preso un minimo a cuore la salute del cantante, che avrebbe bisogno di riposo dopo la sua puntuale esibizione sul palco dell’Ariston. Inoltre i medici gli avrebbero consigliato di cancellare tutti gli impegni al fine di guarire.

Sul suo profilo Instagram Kekko Silvestre, il frontman dei Modà, ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute: ”Devo rinunciare a tutti gli impegni promozionali” al fine di tutelare l’esibizione che gli rimane da fare, ovvero quella di stasera. Non è stato facile prendere una decisione simile, ma la saluta viene prima di tutto.

L’affetto dei fan e del pubblico che non vede l’ora di ascoltare il noto gruppo in concerto si è fatto sentire e ha abbracciato in maniera virtuale il cantante che si è fatto male cadendo proprio durante le prove di Sanremo 2025. Si può addirittura vedere un frame di un video sui social in cui lui tira un grande sospiro di sollievo subito dopo aver concluso la sua esibizione canora. Stasera, intanto, andrà in onda la finale e chissà che non ci siano dei colpi di scena dal punto di vista della classifica.

