Kekko Silvestre immobilizzato a letto per depressione/ “Me ne vergognavo e poi…”

Francesco Silvestre dei Modà e la malattia: “Depressione è male di questo secolo”

Forse non tutti sanno che il celebre frontman dei Modà, Kekko Silvestre, ha dovuto fare i conti con la depressione dopo aver assaporato il successo. Lo ha ammesso lui stesso, nel corso di una toccante intervista rilasciata a Fanpage, dove appunto ha parlato del ritorno al Festival di Sanremo, ma anche e soprattutto del periodo terribile che lo ha costretto a letto per colpa della depressione. “Quando ho smesso di vergognarmene, di vergognarmi di parlarne, probabilmente era a maggio, dopo la tournée. Non ne avevo mai parlato con le tv, le radio, i giornalisti, perché non mi è mai piaciuto parlare dei miei problemi, c’è tanta gente con problemi più grandi dei miei. Eppure mi rendevo sempre più conto che questa malattia, perché di malattia si tratta, è diffusissima e se ne parla ancora troppo poco, è vero che è il male del secolo”, la sua testimonianza riportata dal noto quotidiano.

Kekko Silvestre dei Modà, quindi, spiega come ha cercato di combattere questa malattia e come sia maturata la decisione di parlarne coi suoi fan. “Mi sono aperto ai concerti e dopo che l’ho fatto con i miei fan, parlando con loro, mi sono reso conto di quanto bisogno c’era di parlarne in maniera più diffusa”.

Francesco Silvestre, Kekko dei Modà, e l’incubo della depressione: “Le ho chiesto di lasciarmi”

E’ proprio nel dialogo col suo pubblico che Francesco ha deciso di scrivere Lasciami, una canzone che potrebbe essere scambiata per un brano d’amore. Invece tratta proprio il tema della depressione, come ammette lo stesso frontman dei Modà: “Ho cominciato a parlare alla depressione come se fosse una donna e come tutte le donne porta aspetti positivi nella tua vita ma può anche farti incazzare di brutto. Però poi alla fine, quando impari a conviverci con questa persona, hai bisogno di tutte e due le cose. E io infatti dico ‘Lasciami, ma fallo in silenzio, fai in modo che non me ne accorga’ perché mi sta insegnando talmente tante cose“. Insomma Kekko Silvestre ha vissuto un periodo davvero terribile, ma ora ha deciso di uscire allo scoperto e di affrontare, con un adeguato supporto, tutte le sue paure e gli attacchi di panico con cui a suo malgrado ha dovuto fare i conti.

