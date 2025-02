Nei 2021 Kekko Silvestre dei Modà ha messo in stand-by la sua vita per via di una forma di depressione: “Avevo vergogna di parlarne, poi ho capito che tante persone soffrono di questa malattia oscura e mi sono reso conto che non ne parlano. La decisione di andare al Festival di Sanremo (nel 2023, ndr) hai una grandissima responsabilità e ogni cosa che dici manda un messaggio a casa e io ho voluto far questo. Spesso ti vedono come un supereroe invincibile ma in realtà sei un essere umano qualunque con delle fragilità. Io spero che nessuno si vergogni e si curi”.

Bresh perché si chiama così? Il significato del nome/ La curiosità sulla scelta deriva dal cognome

Kekko, ancora, a Verissimo ha spronato chiunque soffra di depressione ad affrontare la vita: “Sul divano non si guarisce”, ha spiegato. Kekko Silvestre ha capito di star male nell’aprile del 2021: “Non mi si piegavano le gambe, non riuscivo ad alzarmi dal letto. Si sono preoccupati tutti e hanno chiamato un neurologo, spaventati dal fatto che potesse essere una malattia neurodegenerativa”. Proprio così gli venne diagnosticata la depressione.

Elodie in "Dimenticarsi alle 7" a Sanremo 2025/ Il web approva: "Perfetta per l'Eurovision"

Kekko Silvestre e la depressione: “Mi ha aggredito i muscoli”.

Kekko Silvestre ha sofferto di depressione nel 2021 ma come raccontato proprio da lui stesso, la malattia era latente e per tanto tempo non se ne è accorto. “La depressione aveva deciso di spegnermi il cervello e aggredire i miei muscoli” ha spiegato qualche anno fa il cantante dei Modà a Verissimo. Proprio per via dell’impossibilità di muoversi ha capito di avere un problema ma mai si sarebbe aspettato che fosse appunto la depressione.

“Per dieci giorni dall’inizio del farmaco non riuscivo a camminare, ero spaventato a morte, non riuscivo neanche a farmi una doccia. Sono stati giorni tremendi, pensavo di morire” ha aggiunto Kekko. Fortunatamente con le cure, con gli appositi medicinali segnati da chi lo ha preso in cura, e con l’amore della sua famiglia, il cantante dei Modà è uscito da quel periodo buio ed è riuscito anche a parlarne pubblicamente, in primis sul palco di Sanremo.

Rocco Hunt a Sanremo, chi è/ "Denuncio con la mia musica...", poi il volontariato in carcere e la moglie Ada