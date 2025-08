Lutto per i fan di The Walking Dead: Kelley Mack muore a 33 anni. “Una farfalla ci guiderà”, le parole toccanti della famiglia.

Kelley Mack, chi è? L’attrice di The Walking Dead muore giovanissima

Kelley Mack è morta a soli 33 anni. L’attrice era conosciuta per aver interpretato il personaggio di Addy in The Walking Dead, serie horror di grande successo. A dare l’annuncio è stata la sorella Kathryn che sui social ha scritto queste parole: “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così brillante e fervente è transitata nell’aldilà, dove tutti noi prima o poi dobbiamo andare”.

Inutile dire che i fan sono sconvolti, soprattutto dopo averla seguita per anni nella famosa serie televisiva diventata un successo per la sua trama apocalittica. Kelley Mack è nata nel 1992 a Cincinnati e aveva partecipato a cinque puntate durante la stagione 9. Molti la ricordano anche per il suo ruolo in Broadcast Signal Intrusion e in Chicago Med. Sempre la sorella, ha raccontato che Kelley Mack è morta accanto alla mamma e alla zia. “Kelley si è già manifestata a molti dei suoi cari sotto forma di farfalle. Mancherà così tanto, che le parole non possono esprimerlo“.

Kelley Mack, causa morte: tumore rarissimo al sistema nervoso

Com’è morta Kelley Mack? La causa del decesso risiede da un tumore primitivo, un glioma del sistema nervoso centrale che le era stato diagnosticato da qualche tempo. L’attrice aveva raccontato tutto sulla sua malattia durante un’intervista al CaringBridge, spiegando che si tratta di un tumore che piano piano arriva a compromettere tutte le funzioni neurologiche. Pochi mesi fa, Kelley Mack aveva annunciato ai fan di aver finito il suo ciclo di radioterapie e di quanto fosse stato difficile avere una nuova routine.

In tutto ciò, l’attrice si era sempre mostrata estremamente positiva nell’affrontare la grave patologia. In primavera scriveva queste parole: “È una sfida che mi sta facendo meravigliare, e finora il sole ha brillato ogni giorno. In generale, questo percorso non è stato facile, ma le cose stanno migliorando; è difficile vedere i miglioramenti quando sei nel mezzo di tutto. Grazie ancora e ancora per il supporto e le preghiere“. Poi il peggioramento, e Kelley Mack non ce l’ha fatta. Il tumore è stato così aggressivo da portarla via in pochi mesi a soli 33 anni. Riguardo ai funerali, la famiglia ha dichiarato che si svolgeranno in Ohio nella giornata del 16 agosto.