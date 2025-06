L’espansione della NATO è una preoccupazione legittima della Russia e gli Stati Uniti sono pronti a discuterne. A mostrare segnali di apertura è la diplomazia Usa, in particolare l’inviato del presidente Donald Trump per l’Ucraina, il generale Keith Kellogg, che in un’intervista ad ABC News ha affrontato uno dei temi più importanti dei colloqui di pace. Il Cremlino solleva da tempo obiezioni sull’espansione orientale della NATO e, secondo Kellogg, queste preoccupazioni da parte della Russia sono fondate.

Nei giorni scorsi Reuters aveva rivelato che la Russia vorrebbe un impegno scritto sul non allargamento a est della NATO che includa l’Ucraina e altri ex Paesi sovietici. A tal riguardo, ha chiarito che la Casa Bianca non vuole che l’Ucraina entri a far parte della NATO, questione su cui peraltro non tutti i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica sono d’accordo.

“È una preoccupazione giusta. Abbiamo detto che per noi l’ingresso dell’Ucraina nella NATO non è in discussione, e non siamo l’unico Paese che lo dice – sapete che potrei darvi quattro altri Paesi nella NATO e che servono per permettere di entrare nella NATO“. Il riferimento è anche alla Georgia e alla Moldavia.

GLI AVVERTIMENTI DI KELLOGG A RUSSIA E UCRAINA

D’altra parte, Kellogg ha criticato la Russia per i bombardamenti alle città ucraine, rivelando che il presidente Usa è frustrato con Putin per la sua “irragionevolezza“, ma ha invitato l’Ucraina a presentarsi ai colloqui di pace, perché si sta cercando di unificare le proposte in un unico documento da discutere appunto a Istanbul, dove parteciperanno anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Germania e Francia. In merito al bilancio del conflitto, per l’inviato americano le vittime totali – tra morti e feriti, da ambo le parti – sarebbero circa 1,2 milioni. “È un numero impressionante: questa è una guerra su scala industriale“, ha concluso Kellogg.

LA REAZIONE DEL CREMLINO

Da Mosca arrivano segnali di soddisfazione per la posizione espressa dalla diplomazia Usa, infatti il Cremlino in un comunicato ha espresso apertamente la felicità nell’apprendere che gli americani abbiano compreso il motivo per il quale la Russia non vuole che la NATO si espanda verso est. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che Putin ha ribadito in più occasioni la posizione di Mosca, secondo cui l’allargamento della NATO verso est è inaccettabile. Ha inoltre sottolineato che Washington sembra aver tenuto conto di questa posizione. Per quanto riguarda l’osservazione di Kellogg, per Peskov può essere considerata un risultato dei colloqui Russia-Usa.