Kelly Piquet, fidanzata Max Verstappen/ L’ex di Kvyat è la figlia di Nelson

Max Verstappen ha una nuova fidanzata: è Kelly Piquet, modella brasiliana che con il mondo della Formula 1 ha un feeling particolare dal momento che è la figlia del tre volte campione del Mondo Nelson Piquet ed ex compagna di Daniil Kvyat, dal quale ha pure avuto una figlia. Il gossip circolava già da settimane, ma una foto sul profilo Instagram di Max Verstappen per festeggiare il nuovo anno ha dato la conferma definitiva. L’olandese della Red Bull ha reso pubblica la sua storia d’amore con Kelly Piquet con una foto nella quale Verstappen è sorridente al fianco della modella brasiliana. Il messaggio che accompagna l’immagine è chiarissimo: “Felice anno nuovo a tutti! Rendiamo il 2021 un anno da ricordare in molti modi. Auguro a tutti voi successo, amore e felicità, così come io ho trovato la mia”. La risposta di Kelly Piquet non è mancata ed è stata (naturalmente) un bel cuore. Magari la serenità che gli deriverà da questa nuova storia potrà fare bene a Max Verstappen nel 2021, anno nel quale il pilota Red Bull sarà di nuovo il primo avversario della Mercedes e di Lewis Hamilton.

KELLY PIQUET, FIDANZATA MAX VERSTAPPEN: UNA VITA LEGATA AI MOTORI

Quanto a Kelly Piquet, abbiamo già detto che il mondo della Formula 1 è praticamente casa per la brasiliana, che ha 32 anni, dunque ben nove in più rispetto al suo nuovo amore. Non solo, perché Kelly Piquet è pure mamma di Penelope, una bambina nata il 27 luglio 2019 e il cui padre è Daniil Kvyat, il pilota russo anche lui a lungo nell’orbita Red Bull e nella passata stagione alla Alpha Tauri (ex Toro Rosso), che però nel 2021 affiancherà Yuki Tsunoda al confermato Pierre Gasly. Pilota che ha fatto la storia della Formula 1 il padre Nelson, pilota il suo ex fidanzato nonché padre della piccola Penelope, ora questa nuova relazione con un pilota top del paddock, senza dimenticare che per Kelly Piquet i motori sono pure un lavoro, dal momento che la brasiliana, oltre a essere una modella, fa anche parte del team social media della Formula E, il campionato delle monoposto elettriche. Prima di ributtarsi nel lavoro, Kelly e Verstappen si godono le vacanze, chissà se in famiglia arriverà prima o poi un altro titolo iridato dopo i tre di papà Nelson.



