Kelly Preston, morta moglie John Travolta/ Aveva 57 anni: uccisa da cancro al seno

Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta è morta a 57 anni a causa di un cancro al seno contro il quale stava lottando da circa due anni. La drammatica notizia è giunta in queste ore attraverso un lungo post su Instagram postato proprio dal marito: “È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia biennale contro il cancro al seno”, ha esordito. Travolta ha proseguito spiegando quanto sia stata coraggiosa nel combattere la sua dolorosa battaglia “con l’amore e il sostegno di tanti”. L’intera famiglia di Kelly Preston – ha proseguito l’attore – sarà sempre grata a tutti gli infermieri ed i medici che in questi anni si sono presi cura della donna, così come ai tanti amici che hanno continuato a starle accanto. “L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati”, ha proseguito il marito nel lungo stato social annunciando poi che si prenderà un po’ di tempo per stare vicino ai figli: “Mi prenderò un po’ di tempo per essere presente per i miei figli che hanno perso la loro madre, quindi perdonatemi in anticipo se non avrete notizie di noi per un po’. Ma sappiate che sentirò la vostra effusione d’amore nelle settimane e nei mesi a venire mentre guariremo”.

KELLY PRESTON, MORTA MOGLIE JOHN TRAVOLTA: AVEVA TUMORE AL SENO

Kelly Preston da due anni lottava contro un tumore al seno che però ha avuto la meglio, nonostante la forza con la quale ha sempre combattuto. Il matrimonio con John Travolta durava da 29 anni. Preston lascia due figli, Ella di 20 anni e Benjamin di 9 anni. Il figlio Jett è morto nel 2009 all’età di 16 anni per cause non del tutto note. Kelly, oltre che attrice era anche modella. Tra le sue ultime partecipazioni cinematografiche, The Last Song nel 2010, Il gioco dei soldi nello stesso anno e Gotti- Il primo padrino del 2018. Per la televisione ha preso parte, tra le tante serie tv anche in Medium e CSI: Cyber. Nel 2004 aveva partecipato anche al videoclip dei Maroon 5, She Will Be Loved. Tanti i messaggi che sono giunti via social sotto il post pubblicato dal marito John Travolta da parte di chi, con estrema sorpresa, ha appreso della scomparsa della sua amata moglie: una pioggia di messaggi di cordoglio e vicinanza all’intera famiglia colpita dall’immane lutto.





