Ken Loach è uno storico regista britannico che in questi giorni ha ricevuto la Laurea ad Honorem all'Università di Bologna

Ken Loach sarà l’ospite internazionale presente giovedi 13 Novembre alla trasmissione Splendida Cornice, programma che vede la conduzione di Geppi Cucciari. Parliamo di un grande regista che negli anni però si è occupato anche di altre questioni tra attivismo ed anche impegno nel sociale, ma andiamo a vedere chi è.

Ken Loach, ufficialmente Kenneth Charles Loach, è nato a Nuneaton il 17 Giugno 1936 ed ha lavorato molto per far si che la sua cinematografia possa avere un ruolo anche a livello sociale. Parliamo di uno dei più grandi registi dell’era contemporanea, i suoi film sono volti al riscatto e riguardano un attacco all’ideologia borghese-capitalistica della società.

Ken ha ricevuto in questi giorni la laurea ad Honorem all’Università di Bologna per scienze filosofiche ed ha chiarito: “Il presente è il momento più pericoloso, disperato e terribile. Penso che tutti sentiamo che la sicurezza – che pensavamo di aver trovato – è scomparsa. Il mondo si sta fratturando davanti a noi, sono stati trovati nuovi modi per sfruttare i lavoratori, i contratti sono spariti e c’è povertà”, ha sottolineato l’uomo all’incontro online con l’Università.

Ken Loach, l’amore per la famiglia ed un grave lutto che l’ha colpito

L’aria da personaggio british totale e Ken Loach è stato un personaggio molto importante per il cinema e la cinematografia mondiale. Film importanti come Land of Freedom del 1995 e poi The Spirit of 45 del 2013 e ha lavorato molto anche per quel che riguarda le difficoltà che il mondo sta trovando, specialmente per i giovani.

Ken Loach è proveniente da una famiglia operaia e si è sposato nel 1962 con Lesley Ashton ed i due ancora oggi sono legati dopo un lunghissimo matrimonio. La coppia ha cinque figli: Stephen, Nicholas, Hannah, James ed infine Emma e nella sua carriera ha lavorato anche con la BBC.

Un dramma ha segnato la vita di Ken e di sua moglie Lesley visto che il suo secondo flglio Nicholas è venuto a mancare piccolissimo in un incidente d’auto nel 1971. Tanti premi vinti nella sua carriera e tra i più importanti vanno vinti l’European Film Awards del 2009 e poi la vittoria al Festival di Venezia nel 2009.