Kenan Yildiz, gol capolavoro in Juventus-Cagliari Primavera/ Video, coast to coast

Kenan Yildiz ha senza dubbio rubato le scene calcistiche nelle ultime ore. Il giovane attaccante di proprietà della Juventus è stato infatti protagonista di un grande gol nella sfida giocatasi ieri fra i bianconeri Primavera e i parità età del Cagliari, un coast-to-coast, dalla propria area a quella avversaria, conclusosi appunto trafiggendo il portiere dei rossoblu. Succede tutto quando la partita era già di fatto chiusa, essendo sul 4 a 0 per i giovani della Vecchia Signora, ma in ogni caso il gesto tecnico non è di certo passato inosservato. Dopo un calcio d’angolo battuto dal Cagliari la palla è arrivata al portiere juventino, Giovanni Daffara, che ha lanciato con le mani in campo aperto proprio Kenan Yaldiz.

DIRETTA/ Inter Sassuolo Primavera (risultato finale 0-1): decide Adrian Cannavaro!

Partito dalla propria area, si è diretto verso quella avversaria correndo per ottanta metri in una manciata di secondi, superando agilmente due avversari, e quindi gonfiando la rete dopo essersi trovato a tu per tu con il guardiano avversario. Una rete splendida quella del giovane nazionale turco classe 2005, tedesco di nascita, che a 17 anni (in un campionato dove la maggior parte dei calciatori hanno 19 anni) sta già facendo un gran parlare di se. Del resto quello di Yildiz è già il sesto gol in nove partite di campionato con la Juventus di Paolo Montero, a conferma delle doti tecniche e fisiche molto interessanti dello stesso calciatore.

DIRETTA/ Torino Napoli Primavera (risultato finale 1-1): la riprende Acampa

KENAN YILDIZ, GOL FANTASTICO CON LA JUVENTUS: UN TALENTO DAVVERO INTERESSANTE

Tra l’altro non va dimenticato che il turco non un attaccante puro, bensì un centrocampista offensivo, usato spesso e volentieri sulla linea più avanzata della squadra. Kenan Yildiz, come ricorda il sito della Gazzetta dello Sport, è sbarcato a Torino durante lo scorso calciomercato estivo direttamente dal settore giovanile del Bayern Monaco, squadra con cui lo stesso aveva il contratto in scadenza. Sulle sue tracce vi era il Barcellona ma gli uomini della Juventus sono stati più bravi e se lo sono assicurato. Testimonial Adidas da quando aveva 10 anni, grande appassionato di videogiochi, Nba e pallamano, è già stato convocato dall’Under 23 in Serie C: il prossimo step è la massima serie?

Diretta/ Bologna Juventus Primavera (risultato finale 4-2): accorcia Mbangula

"TALENTO PURO" ‼️⚽️ Gol fantastico di #Yildiz nel campionato Primavera1: Coast to coast per il classe 2005 della #Juventus e partita in cassaforte ? ?￯ᄌマ Gabriele Schiavi#Sportitalia pic.twitter.com/a5Y6eir1sM — Sportitalia (@tvdellosport) October 21, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA