Kendall Jenner è incinta?/ Il dettaglio nel trailer della serie tv non sfugge ai fan!

Kendall Jenner in dolce attesa? Lo suggerirebbe il trailer di “The Kardashian”

Kendall Jenner è una delle top model e imprenditrici più note al mondo. Seguitissima e amatissima sui social, in queste ore è finita nel mirino del gossip. Il motivo? La modella potrebbe essere incinta del suo primo figlio dal compagno Bad Bunny.

A insospettire i fan è un particolare che non è passato inosservato. Nel trailer della serie dedicata alle Kardashian, alla modella viene chiesto: “Come sta andando la tua gravidanza?“. Ovviamente la risposta non è stata mostrata ancora, ma a molti è venuto il dubbio che Kendall Jenner possa davvero aspettare un bambino. Sempre nella serie Tv, però, l’imprenditrice aveva dichiarato sulla maternità: “È la mia vita. Non so se sono pronta per tutto questo. Ho ancora molto da capire prima di poter accogliere un bambino nella mia vita. Mi sto ancora godendo la vita da sola e mi va bene così per adesso“.

Kendall Jenner è stata attaccata da Chiara Ferragni nel 2020, a causa della pandemia che metteva in ginocchio il sistema sanitario mondiale. La moglie di Fedez ha accusato la top model americana di prendere sottogamba il Covid e di trasmettere un messaggio sbagliato.

“Vi prego, grandi celebrità come @kendalljenner non sottostimate il problema e non diffondete messaggi sbagliati, non fate l’errore che abbiamo fatto anche noi. Il Covid-19 potrebbe essere solo una fott*** influenza per te ma potrebbe dare complicazioni ai tuoi amici, a tuo fratello e probabilmente a tua nonna e tuo nonno. Per favore, siamo uniti in questa lotta e non diffondiamo il messaggio sbagliato” affermava Chiara Ferragni. bacchettando Kendall Jenner e le influencer che lanciavano il messaggio secondo cui il covid fosse una semplice influenza.

