Kendall Jenner, top model di fama mondiale, medita seriamente la possibilità di ritirarsi dalle passerelle più in voga.

Kendall Jenner spaventa il mondo della moda e le passerelle dei brand più celebri del contesto internazionale; top model di fama mondiale, tra le più richieste e seguite sui social. protagonista quasi suo malgrado del circolo mediatico che abbraccia gossip, vita privata e attività professionale e ciò che emerge in una recente intervista rilasciata per Vogue mette in evidenza proprio le angherie di tale aspetto. Certamente felice di vivere della sua passione ma al contempo volto atipico dello showbiz; schiva rispetto alle occasioni pubbliche, riluttante rispetto alla notorietà ed esposizione pur riconoscendosi come volto celebre.

“Giuro che smetterò di fare tutto e mi limiterò a progettare case, non sto scherzando”, queste le parole che fanno tremare le pareti delle case di moda di tutto il mondo. Kendall Jenner sembra lanciare un messaggio chiaro, un segnale di insofferenza rispetto al suo attuale percorso e che presto potrebbe decidere di interrompere per vivere un’altra passione parallela che la toglierebbe dall’orbita mediatica. “Amo sentirmi normale” – ha raccontato a Vogue, come riporta Chi Magazine – “Amo andare ai concorsi ippici vestita come tutti gli altri… Amo gareggiare con un nome completamente diverso”.

Kendall Jenner sogna una vita ‘diversa’: “Mi piace vivere in tuta, senza trucco…”

Dalle confessioni di Kendall Jenner emerge un profilo umano agli antipodi del suo ruolo mediatico; protagonista dello showbiz ma al contempo distante anni luce da quello stile di vita che spesso viene raccontato per i volti simbolo del mondo della moda. Ama la semplicità, la lontananza dalle scene, per certi versi anche la solitudine se per tale aspetto si intende la lontananza dagli eventi mondani. “Mi piace vivere in tuta, senza trucco, vivere la mia giornata in tutta libertà”. Non a caso, ammette: “Mi sento me stessa lontano dai riflettori”. Ma quindi, Kendall Jenner Jenner si ritira? La top model sembra avere le idee chiare e l’idea di abbandonare le passerelle sembra essere tutt’altro che un proposito lontano.