Kenneth Petty e Carol Maraj, marito e mamma Nicki Minaj/ “Volevo che mia madre…”

Per la famiglia di Nicki Minaj è un momento decisamente doloroso. Il padre Robert Maraj è morto dopo essere stato investito da un pirata della strada a Long Island. Ad alleviare le ferite della rapper, però, sono il marito Kenneth Petty e la madre Carol Maraj con cui, lo scorso dicembre, l’artista si è mostrata sui social condividendo una foto per augurarle buon compleanno. Con la madre, Nicky Minaj ha avuto un rapporto solido e molto stretto. Vederla soffrire, infatti, ha accresciuto il suo desiderio di combattere per le donne. Nicky, infatti, in alcune interviste, ha raccontato di non aver avuto una vita facile anche per l’atteggiamento del padre che “era solo violento”. In un’intervista rilasciata al magazine Details, ricordando il rapporto conflittuale tra la madre e il padre, la rapper raccontò: “Ho sempre avuto questa cosa del potere femminile nel mio retro pensiero — perché volevo che mia madre fosse più forte, e lei non poteva esserlo. Ho pensato: “Se ho successo, posso cambiare la sua vita”.

Kenneth Petty e Nicki Minaj: l’amore coronato dalla nascita di un figlio

Con il successo, Nicki Minaj ha trovato anche l’amore sposandosi con Kenneth Petty dopo un anno di frequentazione. L’amore tra i due, oltre che dal matrimonio, è stata coronata anche dalla nascita di un figlio, venuto al mondo lo scorso ottobre alla cui nascita avrebbe assistito anche il padre dopo aver ottenuto un permesso per lasciare il carcere. Insieme, la coppia è riuscita a coronare il sogno di Nicki che, per diventare mamma, ha messo momentaneamente da parte anche la musica. A pubblicare la prima foto del frutto del suo amore con Kenneth Petty è stata proprio Nicky Minaj. «Orsacchiotto, grazie per avermi scelto come tua mamma. Essere madre è, di certo, il lavoro più appagante che io abbia mai fatto. Vorrei mandare tanto amore a tutte le madri là fuori e grandi abbracci a tutte le donne che hanno portato avanti una gravidanza in un periodo tanto difficile». ha scritto la rapper.





© RIPRODUZIONE RISERVATA