Kenny Goss, ex di George Michael/ “Voglio il mantenimento”. Causa a famiglia cantante

L’ex fidanzato della star George Michael, leggasi Kenny Goss, si è fatto avanti pretendendo un ricco assegno mensile di mantenimento dalla famiglia del defunto. Come riferisce l’edizione online di TgCom24.it, il 62enne texano, ex mercante d’arte e compagno del leader degli Wham per ben 13 anni, dal 1996 al 2009, ha fatto causa alla sorella della star defunta il 25 dicembre del 2016, nonché al padre anziano. Kenny Goss pretende che siano loro a passargli un assegno mensile da ben 16mila euro, cifra che, come riporta il tabloid britannico Sun, gli sarebbe dovuta in quanto avrebbe assistito Goerge Michael per anni, rinunciando persino alla sua carriera. George Michael, che quando morì aveva solo 53 anni, non ha lasciato alcun soldo a Goss nel suo testamento, ma in base a quanto emerso avrebbe pagato al suo ex una sorta di indennità mensile molto lauta prima della fine della loro storia d’amore datata 2009.

KENNY GOSS, EX DI GEORGE MICHAEL “DEDICATO LA MIA VITA A LUI”

Kenny Goss, come scrive ancora TgCom24.it, sostiene di aver fatto affidamento sui soldi di George Michael quando questi era ancora in vita, e di avere ancora diritto a parte di quella indennità (evidentemente ben più dei 16mila euro mensili chiesti), di conseguenza ha deciso appunto di citare in giudizio la famiglia del defunto artista. Kenny Goss è inoltre convinto che il suo ex compagno “non fosse sano di mente” al momento del testamento, in quanto il cantante era dipendente dall’alcol e della droga in quel periodo. “Durante i loro ultimi anni insieme – sostiene una fonte anonima citata dal Sun – Kenny è stato effettivamente un marito casalingo e quasi interamente assistito finanziariamente da George”. In poche parole, Goss avrebbe dedicato anima e corpo al suo George, tralasciando il lavoro, e una volta che l’artista è venuto a mancare lui si è trovato senza soldi. In un passato recente un altro ex di George Michael, Fadi Fawaz, aveva recriminato soldi dalla stella, non avendo ricevuto alcun centesimo.



