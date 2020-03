Kenny Rogers è morto/ La leggenda del country si è spenta a 81 anni

Lutto nel mondo della musica per la morte di Kenny Rogers. La leggenda della musica country è deceduta a 81 anni e ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia. L’artista sarebbe morto per cause naturali nella sua abitazione, nello stato della Georgia. Con la sua musica, Kenny Rogers che era nato in Texas, ha scritto pagine importanti per il country, contribuendo a rendere quel genere famoso in tutto il mondo. Dopo aver iniziato la sua carriera negli anni ’80 con il gruppo dei The Scholars, Kenny Rogers ha avuto una grande carriera da solista scrivendo anche importanti colonne sonore come quella del «Grande Lebowski». Nel 2013, Rogers è stato inserito nella Country Music Hall of Fame.

Kenny Rogers morto: funerali in forma privata

La famiglia ha annunciato la morte di Kenny Rogers sui social. “Rogers si è spento serenamente a casa sua per cause naturali, tra le cure mediche e circondato dall’affetto dei suoi”, si legge sulla pagina Instagram dell’artista che riceverà i funerali in forma privata. A causa dell’emergenza coronavirus che ha colpito anche gli Stati Uniti, non sarà possibile organizzare un funerale pubblico. Tuttavia, la famiglia promette una commemorazione pubblica per Kenny Rogers quando l’emergenza coronavirus sarà finita. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei fans che si sono uniti al dolore della famiglia di Rogers.





