Kent Taylor, morto suicida fondatore Texas Roadhouse/ Soffriva di sintomi post-Covid

Kent Taylor, il fondatore e amministratore delegato della nota catena di ristoranti Texas Roadhouse, è morto suicida lo scorso giovedì all’età di 65 anni. Lo riporta Il New York Times spiegando come, stando alle dichiarazioni dell’azienda e della sua famiglia l’uomo soffrisse dei sintomi post-Covid. Nella dichiarazione ufficiale riportata dalla testata si legge: “Dopo una battaglia con sintomi post-Covid, tra cui un acufene grave, Kent Taylor si è tolto la vita questa settimana”. Pur avendo lottato contro i sintomi che sono comparsi dopo essere guarito dal Covid, “la sofferenza che si è notevolmente intensificata negli ultimi giorni è diventata insopportabile”, si legge ancora nella dichiarazione ufficiale.

Taylor nell’ultimo periodo si era impegnato anche a finanziare “uno studio clinico per aiutare i membri dell’esercito che soffrono anche di acufene”, una condizione che causa forti rumori, squilli e ronzii nell’orecchio diventando spesso debilitante.

Il corpo senza vita di Kent Taylor, stando a quanto reso noto dalla polizia di Stato del Kentucky al Louisville Courier Journal, è stato trovato in un campo nella sua proprietà vicino a Louisville, Ky. Sia gli agenti che il coroner della contea di Oldham, tuttavia, non hanno rilasciato dichiarazioni nè commenti nella giornata di domenica. La nota catena Texas Roadhouse fu fondata da Taylor nel 1993. L’uomo era anche presidente del consiglio di amministrazione della società. Stando a quanto si legge in una biografia fornita dalla stessa società, Taylor cercò di creare un ristorante “conveniente in stile Texas”, ha ottenne diverse porte in faccia prima di trovare degli investitori. Furono circa 80 i “no” ricevuti prima di realizzare il suo obiettivo. “Siamo profondamente rattristati dalla perdita di Kent Taylor”, ha dichiarato Greg Moore, Lead Director, a nome del Consiglio di Amministrazione, come riferisce Courier Journal. “Ha fondato Texas Roadhouse e si è dedicato a costruirlo in un’esperienza leggendaria sia per gli ospiti di “Roadies” che per i ristoranti”, ha proseguito. La polizia di Stato si sta occupando attualmente delle indagini sulla morte di Kent Taylor. Taylor lascia i suoi genitori ed i suoi figli, Michelle, Brittney e Max, oltre a 5 nipoti. L’uomo ebbe due matrimoni, entrambi naufragati.

