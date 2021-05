Kentaro Miura è morto per dissezione aortica acuta/ Berserk rimarrà incompiuto?

Kentaro Miura è morto per dissezione aortica acuta. Questa è la notizia che sta sconvolgendo i fan dei fumetti in queste ore ma che qualcuno sapeva già da giorni visto che il papà di Berserk è morto ormai il 6 maggio scorso proprio a causa di una dissezione aortica acuta, secondo una dichiarazione dell’editore di Berserk Hakusensha. Non c’è bisogno di spiegare a chi ama i fumetti che proprio lui ha iniziato ormai quasi 40 anni fa la saga di Berserk, era il 1989, manga dark fantasy ambientato in un brutale universo di ispirazione medievale, che ha cambiato il genere dando vita poi ad un filone che si è consolidato poi anche con videogiochi come Dark Souls, Bloodborne e Final Fantasy. La sua opera è vasta così come il lasciato che oggi regala alle generazioni che verranno e che sicuramente apprezzeranno il suo lavoro.

Kentaro Miura è morto per dissezione aortica acuta

Kentaro Miura ha iniziato a disegnare all’età di 10 anni, creando manga per i suoi compagni di classe, ma si è rapidamente avviato poi verso la specializzazione in questo campo e poi il suo lavoro diventando assistente di George Morikawa, il creatore del manga di boxe Hajime No Ippo. Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore sui social ma, soprattutto, in molti si chiedono quale sia il destino di Berserk, i fumetti per i quali si è pensato ad un anime nel 1997 che ha coperto i primi archi narrativi del manga e lo stesso poi è avvenuto in futuro con tanto di arrivo di videogiochi basati su Berserk. La serializzazione di Berserk era in corso e adesso si teme che il manga di Miura rimanga incompiuto. C’è davvero un capitolo di cui ancora non conosciamo l’esistenza e in grado di chiudere questa storia?

