Kentaro Miura era sposato?/ Giallo moglie e bufala sul matrimonio “fan di Berserk…”

Sulla vita privata di Kentaro Miura, l’iconico creatore di manga divenuto celebre per la serie Berserk, dopo la sua morte si sono rincorse le curiosità di fan e non solo. Kentaro aveva una moglie o una compagna? Stando a quanto trapelato, l’artista 54enne non si è mai sposato ed anzi ha deciso di dedicare la sua vita alla realizzazione dei suoi manga, vivendo così in solitudine. Fino al giorno del suo decesso, dunque, non è mai trapelata alcuna notizia circa la vita privata e sentimentale dell’artista. In generale, Miura è sempre stato molto riservato in merito alla sfera privata, mai venuta alla ribalta, anche se in queste ore sono sempre più coloro che intendono sapere se fosse realmente sposato o se avesse una compagna o dei figli.

A fornirci alcuni dettagli in più ci ha pensato il portale straniero Meaww.com secondo il quale Miura non si sposò mai ma dedicò la sua esistenza esclusivamente alla sua arte ed al talento di cui era dotato. Tuttavia, qualche anno fa si diffuse una voce mai confermata sulle presunte nozze del maestro di manga.

KENTARO MIURA SPOSATO? LA BUFALA SUL MATRIMONIO

Era il dicembre 2019 quando su Twitter un utente annunciava il recente matrimonio di Kentaro Miura con una donna: “I fan di Berserk sanno cosa significa. Non vedremo un nuovo capitolo per circa 3 anni. Sono felice per lui, ma anche questo fa male perché ora dovremo aspettare ancora di più”, aveva commentato disperato. A farci eco un altro fan che commentava sconvolto: “Santo Cielo! Kentaro Miura si sposò davvero?”. Ma c’è chi addirittura negli anni si prodigò al fine di trovargli una compagna o futura moglie, scherzando sulla sua situazione sentimentale di single incallito. Tuttavia, negli ultimi tempi tutte le voci su un presunto matrimonio ed una misteriosa moglie sono state smentite ed i fan del mangaka scomparso lo scorso 6 maggio furono informati del fatto che Miura fosse single e lavorasse sodo concentrandosi unicamente sulla sua arte.

