Kepa al Napoli?/ Calciomercato, il portiere del Chelsea è vicinissimo agli azzurri

In questa sessione di calciomercato estivo sembra essere sempre più probabile l’arrivo di Kepa al Napoli. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in queste ore provenienti dalla redazione di Sky Sport il Chelsea avrebbe raggiunto l’intesa con il club azzurro per il trasferimento in prestito secco dell’estremo difensore spagnolo con 3/4 dell’ingaggio a carico dei londinesi che starebbero in ogni caso spingendo per inserire dei bonus al raggiungimento di determinati traguardi.

L’arrivo di Kepa Arrizabalaga dovrebbe completare l’organico a disposizione di mister Spalletti che dovrebbe contare su Alex Meret, prossimo al rinnovo del contratto, come titolare per la stagione che sta per cominciare. I rumors rivelano inoltre che proprio l’acquisto dello spagnolo potrebbe spingere Meret lontano dalla Campania anche se potrebbero arrivare nuove smentite in merito da parte della società.

L’approdo di Kepa al Napoli dovrebbe dunque concretizzarsi all’inizio della prossima settimana di calciomercato estivo. Lo scorso anno con la maglia dei Blues il ventisettenne Kepa Arrizabalaga ha disputato 15 partite mantenendo inviolata la propria porta in 8 occasioni e subendo 10 reti tra campionato e coppe. Sullo sfondo rimane Keylor Navas, in uscita dal Paris Saint-Germain dove il prossimo anno il titolare sarà l’italiano Gianluigi Donnarumma.

