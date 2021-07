Kerem Bursin, Serkan di “Love is in the air”/ Sul set ha trovato l’amore ma…

Kerem Bursin, 34 anni, è il protagonista della soap opera turca “Love is in the air”, in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5. Nelle vita reale è fidanzato con l’attrice Hande Ercel, che interpreta la bella Eda che nella fiction fa battere il cuore al suo Serkan Bolat. “Serkan è un uomo solo, perché il suo comportamento non si adatta completamente alle convenzioni sociali. È uno che dice chiaro quello che pensa, convinto di essere sempre il più intelligente di tutti. È ossessionato dal lavoro e dal successo. I suoi interessi cambiano quando scopre l’amore”, ha detto l’attore turco a Chi. Quando gli chiedono della sua relazione con Hande Ercel, Kerem Bursin risponde solo “No comment”, lasciando che parlino le loro foto sui social dopo che ad aprile hanno confermato la loro storia d’amore.

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 21 luglio: Suhan gelosa di Banu?

Kerem Bursin: la gavetta prima del successo con “Love is in the air”

Kerem Bursin è nato a Istanbul ma ha vissuto per molti anni negli Stati Uniti: “Sono andato negli Usa nel 2000, per via del lavoro di mio padre. Liceo in Texas e poi college a Boston, infine a Los Angeles. Sono rimasto in America per 11 anni”, ha raccontato sulle pagine di Chi. Al college ha studiato marketing ma in quel anni ha cominciato a frequentare corsi di recitazione e ad avere ruoli in produzioni teatrali prima di passare alla tv e al cinema. Negli Usa ha lavorato in un paio film prodotti da Roger Norman: gli horror “Sharktopus” e “Ghost of the Imperial Palace”. Oggi Kerem vive tra Istanbul e Los Angeles, ma ha vissuto anche in Scozia, Indonesia e Malesia. Per mantenersi mentre era un aspirante attore, Kerem Bursin ha fatto l’autista, il cameriere, buttafuori e personal trainer.

LEGGI ANCHE:

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 21 luglio: Ferit si sente maleUna vita/ Anticipazioni puntata oggi, 21 luglio: Bellita perdonerà José?

© RIPRODUZIONE RISERVATA