Kerima Simula e Federica Lippi, moglie e figlia Claudio Lippi/ “Mi sono distratto…”

Kerima Simula è la moglie di Claudio Lippi. La loro storia d’amore, però, non è sempre stata rosa e fiori. Dopo aver avuto la figlia Federica, nata l’11 maggio del 1988, Lippi e Kerima si sono sposati nel 1989, ma il matrimonio è durato solo 5 anni: “Quando mia figlia aveva 6 anni mi sono separato da sua mamma Kerima e mi sono distratto, per così dire. Ai tempi lavoravo tantissimo e ci vedevamo poco, ho saltato quella fase delicata. Per fortuna sua mamma è stata bravissima, le ha fatto anche da papà”, ha raccontato qualche anno fa il conduttore sulle pagine del settimanale “Oggi”.

I due hanno divorziato ma dopo qualche anno sono tornati insieme: nel 2000 si sono risposati, alla presenza della figlia Federica. “Siamo ancora qui, che fortunati che siamo. Io veramente sono contenta che, dopo tanti su e giù, noi siamo ancora qui. Io, te, Federica e Mya. Sappi che ci sarò sempre, ci saremo sempre, per te. Sono orgogliosa di vederti andare avanti, degli sforzi che hai fatto con la gioia di un bambino. Sei un brav’uomo, sei di cuore e ti voglio bene”, ha detto Kerima al marito ospite a “Vieni da me” di Caterina Balivo.

Kerima Simula e Federica Lippi: la nascita di Mya Summer

Claudio Lippi ha più volte ringraziato la moglie Kerima Simula per aver cresciuto la figlia senza di lui, ma senza mai minare il rapporto con Federica: “Questa donna ha saputo non parlar male mai di me alla figlia. Non ho parole per dirle ogni giorno grazie”, ha raccontato a Caterina Balivo. Nonostante gli anni di assenza, Lippi è riuscito a ricostruire il rapporto con la figlia: “Mi è mancato, però poi crescendo ho capito che lavorava e lavorava anche per me. Non mi è mancato nulla, forse la presenza. Quando potevo andavo a trovarlo, quello che facevamo insieme saranno ricordi per sempre”, ha raccontato Federica nel salotto di Rai 1.

Federica Lippi è mamma di una bambina, Mya Summer. Lippi, la moglie Kerima, la figlia Federica e la piccola Mya vivono tutti insieme a Roma: “È un nonno pazzesco. Papà mi ha aiutato tanto. Con il padre di Mya la situazione era terrificante, mi confidavo con lui perché avevo bisogno di un punto di vista maschile. Ma soprattutto, quando ero incinta, mi accompagnava ovunque”, ha rivelato Federica.



