Kerima Simula e Federica, moglie e figlia Claudio Lippi/ “Quando mi sono smarrito..”

“Ad un certo punto mi sono distratto e mia moglie Kerima Simula è riuscita a far da padre e madre alla nostra Federica”, con queste parole Claudio Lippi ha spiegato il suo rapporto in passato con la figlia e la donna che ha sposato e amato ma da cui, ad un certo punto, si è allontanato, salvo poi tornare (ormai vent’anni fa). Lo stesso conduttore ha rivelato: “La madre le ha fatto anche da padre, io ero distratto.. Quando mia figlia aveva 6 anni mi sono separato da sua mamma Kerima e mi sono distratto, per così dire. Ai tempi lavoravo tantissimo e ci vedevamo poco, ho saltato quella fase delicata. Per fortuna sua mamma è stata bravissima, le ha fatto anche da papà”. Era l’anno 1994 ma con sorpresa di tutti, sei anni dopo, i due sono tornati insieme per non lasciarsi mai più.

KERIMA SIMULA E FEDERICA, CHI SONO MOGLIE E FIGLIA DI CLAUDIO LIPPI

Oggi Claudio Lippi è tornato ospite in tv a Io e Te di Pierluigi Diaco ma già in passato lo aveva fatto dicendo la sua proprio sul rapporto con la moglie e la figlia Federica ha fatto altrettanto rivelando di non aver mai provato rancore nei confronti di suo padre, l’uomo a cui ha raccontato tutto anche del suo compagno e che adesso etichetta come un nonno perfetto: “Papà mi ha aiutato tanto. Con il padre di Mya la situazione era terrificante, mi confidavo con lui perché avevo bisogno di un punto di vista maschile. Ma soprattutto, quando ero incinta, mi accompagnava ovunque”. Claudio Lippi ha anche un’altra figlia Lenni, nata dal suo grande amore per Laura Belli.



