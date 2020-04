Kesha/ L’ultimo album High Road è già un successo (One World Together at Home)

Pubblicità

Kesha ha deciso di partecipare all’evento One World: Together at Home che si terrà oggi 18 aprile. La cantante si sta godendo il successo del suo ultimo album musicale, High Road. Questo lavoro è uscito nei primi mesi del 2020 e fa ancora parlare di sé. D’altronde, i fan della cantante hanno adorato questo nuovo album e la seguono costantemente sui social, dove l’artista si mostra in ogni sua forma. In particolare, la canzone che è riuscita a scalare anche le classifiche mondiali risulta essere Raising Hell, singolo che ha ottenuto buoni risultati negli Stati Uniti ed in Irlanda. Al momento Kesha avrebbe dovuto partecipare al tour mondiale ma a causa della pandemia globale il suo viaggio è stato annullato completamente. Tuttavia, sicuramente l’artista non vorrà deludere i suoi fan e riuscirà a conquistarli partecipando allo storico evento One World: Together at Home!

Kesha, un periodo molto duro

Si tratta di un periodo molto duro per Kesha. La cantante oltre ad aver annullato il tour ha dovuto soffrire molto per la scomparsa di Blake Brockway, attivista LGBT. Oltre ad essere un combattente per i diritti della comunità gay, Blake era amico molto stretto di Kesha. Purtroppo l’avvocato è venuto a mancare in questo periodo e le cause del suo decesso non sono ancora note. Tuttavia, si presuppone che sia un’altra vittima della pandemia globale che sta mietendo sempre più persone. Kesha è stata davvero scossa da quest’evento ed ha affermato che Blake Brockway era una persona speciale, capace di vedere sempre il buono dell’umanità, un valido aiuto per centinaia di persone. Anche Kesha d’altronde si è sentita aiutata da Blake, dal momento che la cantante ha fatto coming out diversi anni fa ed ora è una bisessuale dichiarata. È un periodo triste anche per le star ma prima o poi questo brutto momento dovrà passare.

Kesha, la carriera

Kesha ha sempre avuto un grande successo negli ultimi anni. Difatti, la cantante è stata una delle pop star emerse nell’ultimo decennio. Nel 2010 ha pubblicato il suo primo album intitolato Animal e da allora Kesha non ha fatto altro che accumulare fama e successi. Tra le sue canzoni più famose ci sono Tik Tok, Raising Hell, Die Young e Blah Blah Blah. Attualmente la cantante ha inciso 4 album in studio.

