Kessie all’Inter?/ Ipotesi prestito, ma Barcellona dovrà pagare parte dell’ingaggio

Franck Kessie all’Inter è più che una ipotesi. Il procuratore del centrocampista, George Atangana, come riportato dal Corriere dello Sport, starebbe vagliando alcune soluzioni per far lasciare il Barcellona al suo assistito nel corso della imminente sessione di calciomercato invernale. In questa annata, infatti, le presenze collezionate sono state soltanto 7, con il calciatore che si è ritrovato troppo spesso in panchina.

È per questo motivo che sarebbe pronto a vestire presto un’altra maglia, magari in Serie A. In massima categoria italiana, infatti, l’ivoriano ha già esperienza: prima con l’Atalanta, poi con il Milan. L’agente, in tal senso, aveva contattato il club di Via Aldo Rossi. Il tentativo però non è andato a buon fine. La dirigenza rossonera, infatti, non ha risposto con entusiasmo all’idea di un clamoroso ritorno: il no sarebbe stato abbastanza secco. L’entourage di Kessie dunque si è rivolto ad altri fronti, pur rimanendo in terra lombarda.

KESSIE ALL’INTER? LE CONDIZIONI DEL CLUB

Franck Kessie è stato dunque proposto all’Inter. In questo caso, la possibilità è meno remota. Il club nerazzurro sta valutando il profilo dell’assistito di George Atangana, che è alla ricerca di una destinazione in cui potrebbe riuscire a trovare più spazio. Le condizioni poste dalla società di viale della Liberazione nei confronti del Barcellona, che detiene il cartellino, però, sarebbero fin da subito ben definite.

In particolare, il trasferimento sarebbe attuabile esclusivamente in prestito. In secondo luogo, il club blaugrana dovrebbe farsi carico di almeno una parte del pagamento dell’ingaggio del centrocampista ivoriano, che ammonta a 6,5 milioni di euro. Nel caso in cui i lombardi dovessero accettare di accogliere alla corte di Simone Inzaghi il calciatore, dunque, il “sì” definitivo spetterebbe comunque agli spagnoli. A questi ultimi non dispiace l’idea di privarsi di Kessie, ma è da capire se accetteranno le condizioni.

