Kessie-Politano, scambio tra Milan e Inter?/ Boban e Marotta al lavoro: le ipotesi

Franck Kessie all’Inter e Matteo Politano al Milan: lo scambio “clamoroso” potrebbe avvenire già da questo gennaio sull’asse sotto la Madonnina, con Pioli e Conte che riceverebbero un rinforzo in un settore di campo che, per motivi diversi, sta offrendo diverse lacune in questa prima parte di campionato. Mentre Marotta avrebbe rifiutato la proposta di Maldini e Boban di prendere l’esterno mancino in area Nazionale in prestito, la seconda possibilità intavolata dalle due società potrebbe per l’appunto prevede uno scambio alla pari che consentirebbe a Pioli di avere un ricambio (o forse in questo momento un titolare) al posto di Suso e per l’Inter un rinforzo nel settore nevralgico che possa dare vigore e forza in un centrocampo di pieni buoni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, le due società milanesi «nelle persone di Beppe Marotta, Zvonimir Boban e Paolo Maldini» si incontreranno settimana prossima per discutere di questa ipotesi di mercato. Fermo restando che non cambierebbero le mire di Milan e Inter su altri fronti di mercato (la difesa per i rossoneri, Vidal e Erikssen per i neroazzurri), è evidente che se per Politano non vi sarebbero troppi problemi per Conte a lasciarlo andare via, per Pioli occorrerebbe a quel punto andare a prendere un altro centrocampista titolare che garantisca anche più di quanto visto (poco) da Kessie in questi ultimi sei mesi.

KESSIE-POLITANO: COME CAMBIEREBBERO LE SQUADRE IN CAMPO

Le trattative sono cominciate anche se sull’affaire Kessie-Politano, secondo il Corriere della Sera, vi sarebbe il forte dubbio calato dall’ad del Milan Ivan Gazidis: il dirigente non vorrebbe privarsi del tuttofare ivoriano, sia per motivi economici – uno scambio alla pari di fatto non dà nessuna monetizzazione per un calciatore costato a suo tempo 40 milioni di euro dall’Atalanta – che per motivi di opportunità di mercato, dato che bisognerebbe con rapidità andare a colmare il vuoto a metà campo che si creerebbe. Se si aggiunge che a giugno il Milan perderà Lucas Biglia che non rinnoverà, la prossima stagione si vedrebbe un Milan con i soli Bennacer, Bonaventura e Krunic sicuri di una maglia, sul resto invece il buio più assoluto. Di certo con Politano in squadra Pioli potrebbe variare il suo 4-3-3 rendendolo decisamente più dinamico (più inserimenti centrali e più convergenza senza perdere il tiro a rientrare, grande pregio sia di Politano che di Suso) mentre Conte potrebbe far acquisire a Kessie il ruolo di “vice Barella” o “vice Sensi” tra le due mezzali dell’inossidabile 3-5-2. La trattativa c’è, se si farà è ancora troppo presto per dirlo, specie per capire chi dei due realmente ci guadagnerebbe nell’avere in squadra o Kessie o Politano. I tifosi sembrano piuttosto “freddi” per entrambi il che di certo potrebbe essere uno stimolo in più per i due giocatori per cambiare aria: che poi rientrino in pianta stabile da titolare nelle due nuove squadre è un fattore tutt’altro che scontato..

