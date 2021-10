Kessie via dal Milan?/ Calciomercato: anche Barcellona e Real per il rossonero

Tema caldo per il calciomercato del Milan è il rinnovo di Franck Kessie: il centrocampista è infatti in scadenza di contratto per il 2022 e per il momento non sono stati fatti gran passi avanti per trovare un accordo con la società. Naturale allora che arrivino sempre maggiori voci di un interesse da parte dei principali club d’Europa, in ultimo anche Barcellona e Real Madrid, per l’ivoriano e non si esclude che già a gennaio possa accendersi una vera e propria asta per il suo cartellino.

Il Milan infatti è intenzionato a tenere con sè il proprio gioiello (anche se in questa stagione non sta graffiando come al suo solito), ma pare che l’accordo con il giocatore sia molto complicato e ben lontano dalla chiusura. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello sport, pare che Kessie vorrebbe un nuovo contratto da top player, ma al momento la società rossonera non sarebbe in grado di mettere sul tavolo più di sei milioni di euro netti a stagione (limite imposto dallo stesso fondo Elliott, vista anche la situazione economica globale post pandemia). Vista la distanza non ci sorprende che parecchi club, come Psg e le spagnole stiano facendo i loro conti per strappare Kessie via dal Milan.

KESSIE VIA DAL MILAN? CI PENSANO BARCELLONA E PSG, E IL REAL..

Anzi in tale senso ecco che interessanti indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Franck Kessie al Milan o meno ci arrivano oggi dal quotidiano As. Secondo fonti spagnole dunque Psg e Barcellona starebbero valutato l’acquisizione del centrocampista ivoriano già per la prossima finestra di gennaio di contrattazione (dietro pagamento di un’indennizzo ai rossoneri): i Blancos invece vorrebbero attendere ancora.

Pare infatti che il Real Madrid per Kessie si muoverebbe solo in vista del mese di giugno e la dirigenza vorrebbe aspettare fino al 2022 prima di entrare in contatto con la controparte milanese e col giocatore, con l’obbiettivo di sottoporre un’offerta all’agente Atangana in vista della stagione 2022-23. L’affare comunque non si annuncia dei più semplici, sia per le resistenze del Milan, che per la concorrenza delle altre big: anzi pare in particolare sarà complicato superare il Paris Saint Germain, scatenato.

