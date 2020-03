Kessie via dal Milan?/ Calciomercato, l’ivoriano è in dubbio e intanto il West Ham…

In vista della prossima stagione di campionato, in casa rossonera sai sta valutando i profili di molti giocatori già in rosa e ovviamente la loro possibile permanenza sotto i colori del Diavolo. Tra i giocatori di Pioli in forte dubbio per il futuro vi è anche Franck Kessie che potrebbe andare via dal Milan già in questa estate, benché l’ivoriano abbia un contratto in scadenza fino al 2022. Dopo tutto la stagione dell’ex atalantino è stata piena di alti e bassi: 25 presenze in stagione e 1951 minuti ma prestazioni affatto esaltanti e tanti errori nel corso di questa annata, che potrebbero pregiudicare il suo futuro in rossonero. E la cosa non ci sorprende troppo, perché già nella sessione di gennaio lo stesso Kessie era visto come partente dal Milan.

KESSIE VIA DAL MILAN? SIRENE INGLESI PER L’IVORIANO

A questo punto della stagione dunque e con tanti dubbi sul futuro del campionato, ecco che pure non è ben chiaro quale sarà il futuro di Kessie, se sarà al Milan o meno. Certo va detto che negli ultimi turni, le prestazioni del centrocampista sono andate a migliorare, specie quando Pioli gli ha messo vicino in cabina di regia Bennacer, con il quale l’ivoriano ha evidenziato un ottimo feeling. Questo colpo di coda negli ultimi turni di campionato però sarà sufficiente a convincere allenatore e dirigenza? Difficile dirlo: intanto però il nome di Kessie pare fare gola a diversi club della Premier League, che stando alle ultime indiscrezioni di mercato sarebbero ancora alla porta. Per la precisione sarebbero Wolverhampton e West Ham ad aver messo gli occhi sullo stesso Kessie in attesa di novità. Staremo a vedere.



