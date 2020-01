Kessie via dal Milan?/ Calciomercato news, nuovi contatti con il West Ham: le cifre

Tema caldo per il calciomercato del Milan sono anche le possibili partenze da Milanello in questa sessione di contrattazione di gennaio e sono diversi i nomi in lizza pronti a salutare Stefano Pioli. Ecco che tra i tanti spicca quello di Franck Kessie, via dal Milan già nelle prossime settimane, dopo una prima parte di stagione a dir poco sotto le attese. La notizia non è troppo nuova: già da prima dell’apertura della finestra di gennaio si vociferava di un addio dell’ivoriano, che benché gli sia stata data grandissima fiducia prima da Giampaolo e poi da Pioli, proprio non ha saputo incidere in campo e in spogliatoio. L’addio è dunque dietro l’angolo e la destinazione pare negli ultimi giorni, la Premier league.

CALCIOMERCATO MILAN: CONTATTI CON IL WEST HAM

Abbiamo infatti già parlato di sirene inglesi per Kessie, via dal Milan già nella finestra di gennaio di contrattazione: le ultime indiscrezioni di mercato che ci arrivano raccontano però di contatti sempre più frequenti tra i rossoneri e il West Ham. Gli Hammers hanno infatti intenzione di fare grandi acquisti in Serie A e l’ex atalantino pare essere entrato nel mirino della società inglese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport poi il West Ham ha già messo sul tavolo un’offerta da 25 milioni, che per non pare soddisfare al pieno la controparte rossonera.

