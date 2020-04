Kessié via dal Milan?/ Calciomercato: Simeone lo vuole all’Atletico Madrid

Pubblicità

Kessié piace all’Atletico Madrid, di conseguenza il futuro al Milan del centrocampista ivoriano potrebbe essere in bilico. Tutto parte dalle indiscrezioni di calciomercato che arrivano dall’Inghilterra e dalla Spagna a proposito del futuro di Thomas Partey, centrocampista ghanese appunto dell’Atletico Madrid, che è nel mirino dell’Arsenal. A quanto pare i Gunners sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di Partey, fissata a 50 milioni di euro.

L’eventuale partenza di Partey sarebbe una grave perdita per il suo attuale allenatore Diego Simeone, visto che il classe ’93 è stato un elemento pressoché insostituibile della mediana dell’Atletico Madrid fino allo stop causa emergenza Coronavirus. Tutto è ancora naturalmente in divenire, ma gli spagnoli devono pensare anche a un possibile sostituto e fra i nomi che circolano vi è appunto anche quello di Kessié, che potrebbe dunque lasciare il Milan.

KESSIÉ VIA DAL MILAN? ATTENZIONE ALL’ATLETICO MADRID

Per rimpiazzare Thomas Partey, infatti, Franck Kessié sarebbe uno dei primi nomi sulla lista del Cholo. A dire il vero si parla pure di Nicolò Barella, per il quale tuttavia è davvero difficile ipotizzare un addio all’Inter. Più facile invece ipotizzare che possa essere Kessié a lasciare il Milan, che tra l’altro è fisicamente più simile al ghanese rispetto a Barella. Il centrocampista ivoriano ex Atalanta infatti non è intoccabile in casa rossonera, anche se il Milan chiederà comunque una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro per chi fosse interessato ad acquistare Kessié.

Una cifra rilevante ma che l’Atletico Madrid potrebbe pagare senza difficoltà, anche perché corrisponderebbe a circa la metà dell’incasso della cessione di Thomas Partey – senza la quale nulla succederebbe di tutto questo. Dalle mosse sull’asse Madrid-Londra potrebbe dunque dipendere anche il futuro di Kessié al Milan.



