Ketty, Nicoletta, Arianna e Mathis: chi sono i figli di Nicola Di Bari/ Dal matrimonio con Agnese Girardello…

Nicola Di Bari, chi sono i 4 figli nati dal matrimonio con Agnese Girardello

Oggi pomeriggio a La volta buona, nello studio di Caterina Balivo, sarà ospite Nicola Di Bari. Il cantautore, all’anagrafe Michele Scommegna, è uno dei grandi cantautori italiani ed è legatissimo alla sua numerosa famiglia. Dal matrimonio con la moglie Agnese Girardello, celebrato sul finire degli anni ’60, sono nati ben 4 figli. La primogenita è Ketty ed è nata nel 1968, a seguire è arrivata Nicoletta nel 1972, anno in cui il padre trionfa a Sanremo con il brano I giorni dell’arcobaleno. A seguire nascono la terza e il quarto figlio, Arianna e Mathis, rispettivamente nel 1973 e nel 1979.

Una famiglia numerosa, con i figli del cantautore che, più volte in tv, hanno reso omaggio alla grande carriera del papà. Chi di loro ha voluto seguire le sue orme, facendosi strada nel mondo dello spettacolo, è la terzogenita Arianna Scommegna. Pur non inseguendo la passione per la musica, la donna ha tracciato la sua strada nel mondo della recitazione avviando la sua carriera da attrice nel teatro.

Arianna Scommegna, figlia di Nicola Di Bari: la carriera come attrice

Arianna Scommegna, nata a Milano nel 1973 e terza figlia di Nicola Di Bari, si è prima diplomata presso la Scuola d’Arte Drammatica e ha poi avviato la sua carriera come attrice nel mondo del teatro, ottenendo diversi premi e riconoscimenti. In particolare, a partire dal 2021, le è stata affidata la Direzione Artistica congiunta, affiancata da altri due soci, della compagnia teatrale ATIR (Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca).

Ma per lei è arrivata anche l’opportunità di lavorare assieme al padre, sul set del film del 2020 Tolo Tolo di Checco Zalone. Nel film Nicola Di Bari interpreta lo zio Nicola, mentre Arianna Scommegna interpreta Nunzia. In un’intervista rilasciata a Gente, il cantautore pugliese si era così espresso sulla collaborazione con la figlia: “È la prima volta che lavoriamo insieme, oltretutto per un film così fortunato: un’esperienza entusiasmante”.

