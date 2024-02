Ketty, Nicoletta, Arianna e Mathis: chi sono i figli di Nicola Di Bari/ “Un papà speciale, protettivo”

Ketty, Nicoletta, Arianna e Mathis: chi sono e cosa fanno i figli di Nicola Di Bari

Dal lungo e duraturo amore tra Nicola Di Bari e la moglie Agnese Girardello sono nati quattro figli: Ketty, la primogenita nata nel 1968, Nicoletta nata nel 1972, Arianna e Mathis nati rispettivamente nel 1973 e nel 1979. Pur essendo cresciuti in una famiglia in cui la musica non è mai mancata, tre di loro hanno scelto una strada diversa da quella del mondo dello spettacolo. Solo la terzogenita Arianna, dopo essersi diplomata presso la Scuola d’Arte Drammatica, ha deciso di fare l’attrice lavorando soprattutto a teatro. Ha partecipato, tuttavia, anche al film di Checco Zalone “Tolo tolo” dove ha avuto modo di condividere il set proprio con il padre.

“È la prima volta che lavoriamo insieme, oltretutto per un film così fortunato: un’esperienza entusiasmante”, aveva detto il cantautore in un’intervista rilasciata ai microfoni di Gente in merito alla collaborazione con la figlia.

Le parole dei figli per Nicola Di Bari

Della vita privata dei figli di Nicola Di Bari si sa davvero poco. Tuttavia, nel 2021, nel corso della trasmissione “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone, Nicola Di Bari aveva ricevuto un videomessaggio da parte di Ketty e Nicoletta, “Sono fiera di te, di come hai affrontato questi due anni molto difficili. Tu li hai vissuti con tanto coraggio e determinazione, ora bisogna prendere in mano tutti i nostri progetti e io ti romperò le scatole fino a quando non li realizzerai. Sei la mia stella che illumina la mia vita sin dalla nascita. È così da sempre”, il messaggio di Ketty.

“È un uomo straordinario, un papà speciale. Non ci ha mai buttato nella mischia, è sempre stato protettivo. A casa ha sempre cantato ed è molto affettuoso”, le parole di Nicoletta.











