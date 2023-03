Ketty Scommegna, chi è figlia Nicola Di Bari/ “Sono molto protettiva con lui…”

Sorpresa di Ketty Scommegna a Oggi è un altro giorno: è lei “la prima cosa bella” di Nicola Di Bari. La primogenita del cantante pugliese, infatti, si è presentata in studio insieme al figlio Lorenzo per una intervista “allargata”. Gli altri figli sono Nicoletta, Arianna e Mathis. «Ricordo queste giornate meravigliose di gente che passava per casa, giornalisti e amici, musica ad alto volume. C’era un contesto di fantasia». Poi ha preso la parola Lorenzo: «È un nonno molto affettuoso, è il primo che, quando organizziamo una cena o un pranzo, a chiamare tutti per sapere se ci siamo».

La figlia di Nicola Di Bari invece ha parlato del loro rapporto attuale: «Io sono molto protettiva con lui. Ogni volta che ha una minima cosina mi preoccupo per lui, sono sempre attenta». Invece, il cantautore ha parlato anche del suo trasferimento in Lombardia: «Fu un disastro, non per Milano. Mi sono sentito perduto, poi mi sono innamorato anche della nebbia».

La battuta sul nipote Lorenzo e la sorpresa della figlia Arianna…

Il nipote Lorenzo ha svelato di essere single, allora proprio nonno Nicola Di Bari è intervenuto per parlare della vita sentimentale del nipote: «Questo qui la sa già lunga, ha già avuto tre-quattro ragazzine e sono tutte storie già finite. Diciamo che è un po’ difficile». Invece Arianna Scommegna, la terzogenita, ha mandato un video messaggio: «Ti mando un abbraccio, sai che pensare a te prima di uno spettacolo mi dà una grande forza. Ti voglio bene, te lo dico anche alla pugliese». Ketty Scommegna, la prima figlia di Nicola Di Bari, ha parlato anche del rapporto tra il padre e il comico Checco Zalone: «Lui è molto libero, forse questo lo lega a Checco Zalone. Riuscire a condizionarlo in qualche modo è impossibile. Si mandano messaggi da ridere, tutte cose in barese…».

