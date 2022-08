Kevin Boateng diventerà di nuovo papà?/ Valentina Fradagrada insospettisce…

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada presto genitori? Il dettaglio

Kevin Prince Boateng potrebbe diventare presto papà. Il calciatore si è sposato con Valentina Fradegrada lo scorso giugno. La moglie di Boateng ha postato nelle scorse ore uno scatto su Instagram che non è passato affatto inosservato. La donna si è mostrata allo specchio e un dettaglio non è sfuggito ai fan. Sulla cover del cellulare sembra esserci un’ecografia in miniatura. Valentina è incinta? Pe il calciatore di tratterebbe del terzo figlio dopo Maddox avuto dall’ex moglie Melissa Satta e Jermain Prince nato nel 2008. La coppia è apparsa molto affiatata e unica e c’è chi sospetta che una cicogna sia già in volo.

Il calciatore e l’imprenditrice sono convolati a nozze a Radincondoli, sulle colline senesi. Il wedding planner è stato Enzo Miccio. Kevin e Valentina hanno deciso di sposarsi anche nel metaverso. I due avevano messo in vendita i biglietti per partecipare alla cerimonia e il ricavato è stato devoluto in beneficenza. La proposta di nozze era arrivata lo scorso 6 dicembre. Kevin Prince Boateng aveva scelto per l’occasione di prenotare un intero albergo e le aveva chiesto di sposarlo. Un vero colpo di fulmine tanto che la moglie Valentina in un’intervista aveva rivelato: “Ci siamo incontrati ad agosto 2021. Qualche messaggio e una videocall di otto ore durante la quale abbiamo parlato di tutto”, ha rivelato.

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, come mai è finita?

Kevin Prince Boateng ha deciso di rompere il silenzio su Melissa Satta. La soubrette aveva rivelato in un’intervista televisiva che la scelta era stata del marito. Una confessione che aveva provocato parecchi malumori lasciando intendere che Boateng avesse tradito Melissa. Il calciatore si era però difeso e in un’intervista al Corriere della Sera aveva spiegato: “L’intervista con titoli acchiappaclick, tipo “mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto”. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria. Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti”.

Kevin è finalmente rinato accanto a Valentina: “Ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate… Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo – ha raccontato Kevin – Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre. Io ho sempre voluto cinque o sei figli, lei ne vuole. Stiamo capendo dove vivere dopo. Credo fra Milano e Bergamo. In Italia stiamo anche per produrre un vino: Fradegrada da Prince e Vale. Oggi mi sveglio ogni giorno col sorriso”.











