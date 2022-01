Kevin Bortuzzo, chi è il fratello di Manuel Bortuzzo/ Controfigura nel film “Rinascere”

Kevin Bortuzzo è il fratello di Manuel Bortuzzo e questa sera entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare una soresa al fratello che non vede da quattro mesi. Kevin è il fratello più piccolo di Manuel, nuotatore come lui e che nel film “Rinascere” dedicato a Manuel Bortuzzo e interpretato da Giancarlo Commare, è la sua controfigura. Kevin dovrebbe avere circa 16 anni e, fisicamente, ricorda molto Manuel. Per il concorrente del Grande Fratello Vip 2021 sarà un momento molto speciale. Legatissimo alla famiglia, Manuel ha parlato spesso delle sorelle Jennifer e Michelle e dello stesso Kevin con Lulù Selassiè con cui sta progettando di andare a convivere.

Manuel Bortuzzo risponde agli haters: fidanzamento ufficiale con Lulù?/ Oggi la presenta al fratello Kevin...

Sui social, Kevin Bortuzzo ha già annunciato la sua presenza al Grande Fratello Vip 2021 ricevendo un grande in bocca alu lupo da Alex, il migliore amico di Manuel che è entrato nella casa del Grande Fratello Vip circa un mese fa emozionando tutti con il suo incontro con Manuel.

Kevin Bortuzzo, incontro anche con Lulù Selassiè?

Kevin Bortuzzo è pronto a regalare un momento magico al fratello Manuel che abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip 2021 tra poche settimane come ha spiegato il padre Franco. Prima di quel momento, tuttavia, questa sera, dopo aver incontrato due volte il padre, potrà rivedere il fratello Kevin seppur da lontano. Un’emozione che ha provato qualche settimana fa anche Lulù Selassiè incontrando il fratello Christian che ha poi conosciuto Manuel.

Giucas Casella "Manuel, Manila è un'arpia proteggi Lulù"/ Bortuzzo: "Da mo che l'ho capito"

Anche Kevin deciderà di conoscere Lulù questa sera? Annuncerà di aver trovato il biglietto per il concerto di Justin Bieber a cui parteciperà con Manuel anche per Lulù come aveva chiesto lo stesso gieffino? Sarà una serata intensa, dunque, per Manuel che, nella casa, ha trovato in Lulù Selassiè il suo posto sicuro.

LEGGI ANCHE:

Manuel e Lulù andranno a convivere dopo il GF Vip/ Lui: "Ormai è sicuro..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA