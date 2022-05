Kevin Bortuzzo, chi è il fratello di Manuel Bortuzzo/ Lui: “sono orgoglioso di te!”

Chi è Kevin Bortuzzo?

Kevin Bortuzzo è il fratello di Manuel, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Tra i due fratelli c’è un legame molto forte e speciale. Insieme condividono la passione per il nuoto e non solo. Proprio la madre Rossella Corona dalle pagine del settimanale Chi ha parlato dello splendido rapporto che lega i suoi due figli: “si conoscono molto bene e si supportano anche da lontano. Dall’incidente sono ancora più responsabilizzati e hanno concentrato parte delle energie su Manuel”. Un rapporto speciale che i due hanno confermato anche durante la bellissima sorpresa che Kevin ha fatto al fratello entrando nella casa del Grande Fratello Vip. Sui social Kevin scrive spesso delle bellissime dediche al fratello sottolineando che la sua presenza nella vita “ti fa partire un viaggio di emozioni che ti porta altrove. Ti dimentichi di tutto e ti godi ogni singolo minuto”.

Rinascere, storia vera di Manuel Bortuzzo nel film Rai 1/ Dall'incidente al recupero

Non solo, Kevin parlando del fratello ha detto: “il mio sogno più grande e poter far vivere a lui la serenità completata, quella che lui fa vivere a me ogni giorno. Il sentirsi al sicuro sapendo di esserci sempre”.

Kevin Bortuzzo, la sorpresa al fratello Manuel al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo e il fratello Kevin Bortuzzo sono legatissimi. Proprio al Grande Fratello Vip, Manuel in diverse occasioni ha parlato del rapporto con il fratello minore raccontando: “l’ultimo consiglio che mi ha chiesto? Riguardava una ragazzina con la quale stava per uscire. Gli ho detto di portarla a prendere un gelato e di farla sorridere”. Poco dopo i due fratelli si sono incontrati nella casa regalando al pubblico un momento di grandissima emozione. “Ma quanto sei dimagrito!”– dice Kevin che poco dopo scoppia in lacrime complimentatosi per il percorso del fratello nella casa più spiata d’Italia.

Manuel Bortuzzo, intervista negata a Domenica in?/ È polemica, lui: "Non tutti ci..."

“Hai mostrato quanto sei forte venendo qua e io sono orgoglioso di te!” – dice Kevin che è tra i protagonisti del film “Rinascere” dedicato proprio alla terribile storia del fratello Manuel.

LEGGI ANCHE:

Giancarlo Commare, chi è? Interpreta Manuel Bortuzzo nel film Rinascere/ "La nostra esistenza è un’altalena"

© RIPRODUZIONE RISERVATA