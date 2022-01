Kevin Bortuzzo fratello Manuel “Lo rivedrò a giorni”/ Indizio su data addio al Gf Vip

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, arriva una conferma sull’addio di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021. È quella del fratello Kevin, che di recente è stato nella Casa per salutarlo. Nelle parole che Kevin Bortuzzo ha deciso di condividere oggi sui social, a ridosso della nuova puntata del reality, non c’è l’esplicito riferimento all’addio del fratello, ma gli indizi appaiono chiari. «Tra qualche giorno lo rivedrò», ha scritto infatti nel lungo post che gli ha dedicato, lasciando un possibile indizio sulla data di uscita.

Questo peraltro è un particolare che fa supporre che Manuel Bortuzzo uscirà dal Gf Vip lunedì 17 gennaio 2021. «Sto pensando alla mia vita e a tutte le cose che posso raccontare… Non è ostentazione ma è il dono più grande che la vita stessa potesse farmi: mio fratello», ha esordito Kevin Bortuzzo. Quindi, il riferimento al fatto che presto lo rivedrà: «Finalmente non vedo l’ora di raccontargli di tutte quelle cose che avrei voluto fare ma che senza di lui erano impossibili».

Kevin Bortuzzo, la dedica al fratello Manuel: “Il mio sogno è…”

Quella di Kevin Bortuzzo è una vera e propria dedica piena d’amore per il fratello Manuel, una persona la cui presenza «ti fa partire un viaggio di emozioni che ti porta altrove. Ti dimentichi di tutto e ti godi ogni singolo minuto». Lo ha scritto in un post per il quale ha scelto di allegare come foto una in cui suona il pianoforte, una grande passione del concorrente del Grande Fratello Vip 2021. «Il mio sogno più grande e poter far vivere a lui la serenità completata, quella che lui fa vivere a me ogni giorno. Il sentirsi al sicuro sapendo di esserci sempre», ha aggiunto Kevin.

Poi ha concluso il suo post con un riferimento diretto proprio alla foto, che è stata scattata in un luogo molto caro al fratello. «Raccontato con 4 mesi di distanza mentre sono nel tuo posto preferito», ha scritto infatti Kevin. Nelle Instagram Stories, invece, ha condiviso il tweet che Aldo Montano ha voluto dedicare a Manuel Bortuzzo, un’altra dedica affettuosa per un ragazzo che ha saputo farsi amare.

