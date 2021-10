Kevin, chi è ex fidanzato Soleil Sorge morto per droga/ “Mi dissero dell’overdose e…”

Soleil Sorge e la morte dell’ex fidanzato Kevin…

Tante luci, ma anche ombre nella vita di Soleil Sorge. La giovane influencer cova dentro di sé il dolore per la morte prematura di Kevin, il suo primo fidanzato. Si tratta di un doloroso episodio del suo passato che è tornato a galla anche al Grande Fratello Vip 2021. Già l’anno scorso, durane un racconto ai fan sui social, Soleil aveva parlato della morte dell’ex fidanzato, avvenuta nel 2010. Una ferita ancora aperta per lei che ha affrontato questo delicato argomento anche in un’intervista al settimanale DiPiù prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

La gieffina ha spiegato che è riuscita a rialzarsi grazie a sua madre, che oggi rappresenta la sorpresa che le ha preparato il Gf Vip. «Il mio primo amore è morto a causa di un’overdose. Quando me lo comunicarono noi c’eravamo già lasciati da qualche settimana, dopo un anno e mezzo d’amore. Però io lo amavo ancora», ha raccontato Soleil Sorge al giornale prima di partecipare al reality.

Soleil Sorge “Morte Kevin? Un grande dolore…”

Proprio in quest’occasione Soleil Sorge ha raccontato quanto l’ha aiutata la madre Wendy Kay. «Come sono riuscita a superare tutto? Mia madre mi ha aiutata tanto, nonostante all’epoca stesse combattendo, fortunatamente con successo, un tumore al seno», ha detto a DiPiù. Un doppio dolore per l’influencer, che da un lato aveva la madre che combatteva contro la malattia e dall’altro l’ex fidanzato che amava ancora morto per droga.

«Non riuscivo a farmene una ragione, è stato un grande dolore e io ero piccola. Ero giovane ed inesperta, Kevin era stato il mio primo vero amore. Ho sofferto tanto nella mia vita e in amore sono molto sfortunata». Questa ferita potrebbe aprirsi ulteriormente oggi, visto che la madre entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 per salutarla.

