Kevin Clark, è morto il batterista di “School of rock”/ Travolto in bici a 32 anni

Kevin Clark, il bambino batterista del film “School of Rock”, è morto mercoledì 26 maggio a 32 anni dopo essere stato colpito da un’auto mentre era in bicicletta a Chicago. Secondo quanto riporta il Chicago Sun Times Clark era in bicicletta quando è stato travolto e ucciso in un incrocio notoriamente pericoloso della città. È stato investito da una Hyundai Sonata, guidata da una giovane donna di 20 anni. I paramedici o hanno portato all’Illinois Masonic Medical Center, dove è stato dichiarato morto poco dopo. Kevin Clark era diventato famoso con il ruolo – l’unica sua apparizione cinematografica – del batterista Freddy “Spazzy McGee” Jones nel famosissimo film “School of Rock” con Jack Black, nel 2003. L’attore americano ha ricordato il giovane musicista con un post su Instagram: “È una notizia devastante, se ne è andato troppo presto. Un’anima bella. Tanti grandi ricordi. Ho il cuore spezzato. Penso alla sua famiglia e a tutta la comunità di School of rock”.

Kevin Clark: era stato il batterista di “School of Rock”

Anche Rivkah Reyes, che in “School of rock”, interpretava la bassista Katie, ha scritto un messaggio su Twitter dopo aver appreso della morte di Kevin Clark: “Ti vorrò per sempre bene Spaz. Non dimenticherà mai i tuoi abbracci, la tua risata e e la pura gioia sul tuo viso quando ci siamo incontrati a Chicago. Grazie per esserti sempre presentato con quell’energia del fratello maggiore che non ho mai avuto”. Dopo il film l’attore, Kevin Clark ha continuato a suonare la batteria e faceva parte della band Jess Bess and the Intentions. “Proprio ieri ha detto ai suoi compagni di band: ‘Questa è finalmente la vita che voglio vivere. E ce la faremo. Siete la mia famiglia musicale e ce la faremo tutti’…”, ha raccontato sua madre Allison Clark, al Chicago Sun Times. Mercoledì sera si è tenuta una commemorazione al Teddy O’Brian’s di Highwood.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Black (@jackblack)

