Kevin Costner e Christine Baumgartner: “scontro” milionario per la separazione/ L’accusa dell’attore

La notorietà dei “divi” di Hollywood non implica un interesse riferito unicamente alle questioni di carattere professionale. Di pari passo con la notorietà, le vicende di carattere privato e sentimentale non passano inosservate agli appassionati del genere. Una delle diatribe matrimoniali più dibattute nelle ultime settimane è senza dubbio quella tra Kevin Costner e Christine Baumgartner. I due hanno deciso di separarsi ma la situazione legale risulta più intricata che mai soprattutto per questioni economiche.

Come racconta La Repubblica, Christine Baumgartner pochi giorni fa è stata avvistata all’aeroporto di Los Angeles in compagnia di due dei tre figli avuti con Kevin Costner. Solo qualche ora prima l’attore era tornato a tuonare contro l’ormai ex compagna, “rea” di pretendere ben 240 mila dollari al mese per il mantenimento dei figli. Secondo il divo di Hollywood, la donna vorrebbe utilizzare quella somma non per le reali ragioni paventate ma per meri interventi personali di chirurgia estetica.

Tra l’altro, continua a tenere banco la questione della casa di Kevin Costner; stando agli accordi prematrimoniali, in caso di separazione Christine Baumgartner avrebbe dovuto lasciare la dimora dell’attore entro 30 giorni. Da quando si sono avviate le pratiche, la donna si è dimostrata totalmente contraria a tale cavillo contrattuale, almeno finché il suo “quasi” ex marito non decida di aprire il portafogli sborsando la cifra ancora da definire. Infatti, la corte starebbe ancora valutando tutte le circostanze del caso prima di stabilire l’importo effettivo a carico di Kevin Costner.

Nel frattempo – come spiega La Repubblica – stando ai documenti giudiziari ottenuti da Page Six, Kevin Costner avrebbe accusato la moglie di non voler realmente utilizzare il denaro richiesto per i figli. Nello specifico, la donna sarebbe in realtà interessata ad un uso prevalentemente personale della somma “esorbitante” richiesta. Pare infatti che Christine Baumgartner abbia speso di nascosto ben 100 mila dollari in chirurgia estetica e shopping. Inoltre, sempre secondo Kevin Costner, la sua ex moglie avrebbe un’idea totalmente distorta dei suoi guadagni; a suo dire, l’unica fonte di guadagno sarebbe la serie televisiva Yellowstone.











