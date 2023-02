Kevin Durant ai Phoenix Suns/ Mercato NBA: a Brooklyn 3 giocatori e 4 scelte draft

Inizia subito con il botto l’avventura del nuovo proprietario dei Phoenix Suns, Mat Ishbia: il club della Nba con sede in Arizona si è assicurato un campionissimo, leggasi il cestista Kevin Durant. Come si legge sul sito di Sky Sport, citando le testate The Athletic e ESPN, i “soli” di Phoenix hanno concluso nelle scorse ore un maxi scambio con la squadra dei Brooklyn Nets che vede al centro proprio il 13 volte All-Star Kevin Durante. In Arizona, assieme al classe 1988 di Washington sbarca anche TJ Warren, mentre a compiere il percorso inverso, passando da Phoenix a New York, tre giocatori di livello assoluto leggasi Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder.

Ma non finisce qui perchè nel campionato NBA oltre a scambiarsi giocatori si possono anche trasferire fra franchigie le scelte nei successivi Draft e così ha fatto Phoenix che ha girato ai Nets le quattro prime scelte per le stagioni (2023, 2025, 2027 e 2029). Infine, previsto uno scambio di scelte nel Draft nel 2028 in favore della compagine di Brooklyn. Come sottolineato dalla stampa americana, a volere in prima persona Kevin Durant a Phoenix è stato lo stesso Ishbia, che è subentrato a Robert Sarver a capo dei Suns, proprio negli scorsi giorni.

KEVIN DURANT AI PHOENIX SUNS, IDEA NATA A GIUGNO

L’idea era quello di mettere una superstar, un giocatore di livello assoluto, a fianco dei vari Devin Booker, Chris Paul e Deandre Ayton, già abilmente allenati da coach Monty Williams. Di questa trattativa tra l’altro se ne era iniziato a parlare già dalla scorsa estate, precisamente dal mese di giugno del 2022, quando Durant aveva parlato proprio dei Phoenix come di una possibile destinazione futura.

Evidentemente anche lo stesso ha lavorato affinchè il trasferimento venisse portato a termine visto che a otto mesi da quella data il suo desiderio è stato esaudito. L’avventura di Kevin Durant fra le fila dei Brooklyn Nets si chiude quindi a bocca asciutta visto che il cestista non è riuscito a portarsi a casa l’anello: riuscirà nella missione di portare il titolo a Phoenix?

