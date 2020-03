Kevin Durant positivo al Coronavirus/ NBA, quattro i contagiati tra i Brooklyn Nets

Notizia shock dal mondo dell’NBA: Kevin Durant è risultato positivo al Coronavirus. La stella del basket statunitense e dei Brooklyn Nets ha rivelato in esclusiva a The Athletic di essere risultato positivo al Covid-19: con lui altri tre giocatori della franchigia, di cui però ancora non si conoscono le generalità. Già ieri infatti la società, tramite un comunicato ufficiale, aveva informato che 4 dei propri giocatori erano risultati positivi al coronavirus, e che tre di questi erano asintomatici. Il club aveva scritto: “La franchigia sta informando tutti quelli venuti in contatto coi giocatori, compresi gli ultimi avversari, e sta lavorando con le autorità sanitarie della città e dello stato di New York. A tutti gli altri giocatori, i tecnici e lo staff della franchigia è stato chiesto di rimanere isolati, di monitorare la propria salute e di rimanere in stretto contatto con lo staff medico”. Poco dopo l’annuncio è stato dunque lo stesso Kevin Durant ad “uscire allo scoperto” dichiarando di essere uno dei tre giocatori asintomatici che sono comunque risultati positivi al Coronavirus. KD nell’occasione ha poi mandato un chiaro messaggio agli americani, che solo ora si stanno accorgendo dell’emergenza, già in corso da diverse settimane in Asia e Europa: “State tutti attenti, prendetevi cura di voi stessi e mettetevi in quarantena. Ce la faremo”.

DURANT POSITIVO AL CORONAVIRUS: SALGONO A 7 I CONTAGIATI NELL’NBA

Con Kevin Durant, ecco dunque che salgono a quota 7 i giocatori dell’NBA che risultano positivi al coronavirus. Prima dell’ala piccola dei Brooklyn Nets ecco che si contavano tra i contagiati tra Covid-19 Rudy Gobert (Jazz), Donovan Mitchell (Jazz) e Christian Wood (Pistons): chiaramente però questo numero potrebbe facilmente salire. Il basket americano è stato infatti uno degli ultimi a fermarsi per l’emergenza coronavirus e per molto tempo i match sono andati avanti, anche in regime di porte chiuse. Ecco dunque che non sono solo i Nets ora a finire in quarantena preventiva: già gli avversari incontrati negli ultimi giorni e dunque Chicago, San Antonio, Memphis, Boston e Miami dovrebbero a breve adottare misure molto simili. Di certo si sono già già attivati in questo senso i giocatori e lo staff dei Los Angeles Lakers: secondo quanto riportato da Sky sport, pare che già domani tutti i giocatori e membri dello staff si sottoporranno a tampone e a un autoisolamento di 14 giorni nelle proprie abitazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA