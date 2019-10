Kevin Hart, guarigione miracolosa dopo l’incidente/ “Quando Dio parla devi ascoltare”

Sembra essere passato il peggio per Kevin Hart, uno degli attori americani senza dubbio più amati e nel contempo divertenti del grande schermo. Il protagonista, fra gli altri, del reboot di Jumanji con The Rock, è stato vittima di un pauroso incidente stradale lo scorso 2 settembre. Fortunatamente Kevin non riportò delle gravi lesioni, ma lo stesso ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione in particolare psicologico, causa il grande spavento dovuto appunto dall’incidente. Kevin Hart ha voluto rendere pubblica la sua “trasformazione”, spiegando come la sua vita sia profondamente cambiata dopo quel tragico evento, raccontando il tutto attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Instagram.

KEVIN HART: “IL MIO MONDO E’ CAMBIATO”

Kevin ha iniziato elencando quali sono stati i principali cambiamenti che ha dovuto testare sulla sua pelle. L’attore ha fatto sapere che dopo un incidente di quella portata, si ha l’impressione che la propria vita cambi radicalmente: “Il mio mondo è completamente cambiato – le sue parole – adesso vedo la vita da una prospettiva completamente nuova…Quando Dio parla, devi ascoltare. Lo giuro, la vita è divertente, e alcune delle cose più assurde che succedono finiscono per diventare la cosa di cui hai più bisogno. E in questo caso, onestamente, mi sento come se Dio mi avesse praticamente detto di sedermi. Sono grato per la mia famiglia, per i miei amici. Sono grato per le persone che ho conosciuto e che sono state al mio fianco. E anche di voi fan, perché mi avete aiutato. Sono grato per tutto il vostro amore e supporto”. Come detto sopra, Hart si è completamente ripreso da quel trauma, ed è potuto tornare sul set di “Jumanji-The Next Level”, il secondo capitolo della saga. Kevin Hart, durante l’incidente, era a bordo della sua Barracuda Plymouth che è andata completamente distrutta; l’attore è stato in seguito ricoverato in ospedale, per poi sottoporsi ad una lunga riabilitazione.

