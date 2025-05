Chi è Kevin James e il rapporto con Andrea Bocelli

A omaggiare Andrea Bocelli nello show che vedremo questa sera su Canale Cinque ci sarà anche Kevin James, noto attore americano che ha vissuto una carriera davvero ricca di colpi di scena e soddisfazioni. 60 anni, dopo aver studiato football management si è avvicinato al mondo del teatro, trovando la sua strada, fino al debutto poco prima del 1990 in una tv americana come comico.

Zucchero, chi è il cantante emiliano/ Angela Figliè, Francesca Mozer: due matrimoni e tre figli

E da quel momento in poi prende il via un grande viaggio per Kevin James, tra le tante interpretazioni raccolte è importante sottolineare quella in The King of Queens”: un ruolo speciale che gli è valso anche una nomination agli Emmy Award. Ma non è finita qui, perché Kevin James ha preso parte anche ad altri progetti molto celebri, come Un weekend da bamboccioni, film celebre sia negli Stati Uniti che in Italia. Una delle tante gioie raccolte nel corso di una gloriosa carriera.

Sara Quattrini, chi è l’ex moglie di Simone Cristicchi/ La passione per l'arte e il mondo dei libri

Kevin James e la famiglia: chi sono la moglie e i figli

Non solo scene, cinema, teatro e spettacolo, Kevin James nel corso degli anni è riuscito a costruirsi anche una vita privata particolarmente appagante. E infatti, il noto attore americano è sposato con Steffiana De La Cruz, e la coppia ha messo al mondo anche quattro figli.

Dalla storia d’amore tra Kevin James e Steffiana sono nati Sienna-Marie James, venuta al mondo nel 2005, Shea Joelle James, nata nel 2007, Kannon Valentine James, nato nel 2011 e infine Sistine Sabella James, arrivata nel 2015. Una famiglia felice che ovviamente contribuisce a rendere sempre più appagante e interessante anche la carriera dello stesso Kevin James. La relazione tra i due ha preso il via ufficialmente nel 2003, mentre soltanto un anno dopo è arrivato il momento del matrimonio per la coppia.

Chi sono i genitori di Andrea Bocelli?/ Papà Alessandro e mamma Edi: "Scommisero su di me quando nessuno..."